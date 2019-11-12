川普準備大談貿易 華爾街關注是否對美中協議表態

美國總統川普週二 (12 日) 預定在紐約發表演說，可能影響本週貿易議程的進展。隨著美股還在歷史高點附近徘徊，美債殖利率曲線趨陡，他的言論可能引來市場動盪。

川普將在中午 12 點於紐約經濟俱樂部午餐發表演說，主題為「貿易與經濟政策」。華爾街普遍預計，川普將利用演講來吹捧美國經濟的實力，例如失業率接近 50 年低點、美國 GDP 最新數據超出預期等經濟成績。

市場聚焦美中協議談話

但市場更關注，川普是否將對美中「第一階段」協議進展表態。關於貿易協議是否會包括取消部分加徵關稅，上週川普和中國商務部的說法並不一致，也帶來美股週一的混亂及下挫。

德意志銀行資深美國經濟學家 Brett Ryan 在上週五報告中指出，鑑於投資人對與美中貿易戰休戰的前景高度關注，川普週二在紐約的演說可能是本週的主要事件。

QMA 投資總監 Ed Keon 認為，川普永遠是令人意外的因素。但他相信，中美兩國最終會達成某程度上的貿易協議。Cowen 政策策略師 Chris Krueger 也認為，川普本次演說將有一定指示作用。

市場聚焦的重點包括：官員如何強化第一階段協議的落實承諾、簽署協議的地點將在那裡？中國仍在爭取取消更多關稅，包括 12 月 15 日計畫實施的新關稅，是否會如期生效？

官方說法不一引來混亂

上週，包括經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 在內的政府官員曾表示，做為首階段協議的一部分，將有關稅協議和減讓，這帶來市場利多氛圍，並助風險資產推高。

然而，之後川普的講法轉為更加鷹派，均強調他並未同意取消關稅。川普還說，由於隨著貿易戰的加劇，中國經濟陷入停滯，中國更希望達成協議。上週的報導顯示，第一階段的協議最快也要到 12 月才會簽署。

歐洲汽車關稅也是焦點

除了美中貿易談判進展之外，川普週二的演說，預計還會闡明其他與貿易有關的問題，包括是否推遲對歐洲加課汽車關稅。

根據 5 月份送交的調查報告，白宮有 6 個月的時間，決定是否對歐洲汽車及零組件課稅，而此一決定預計要在 11 月 13 日之前做出。早前歐盟執委會主席容克 (Jean-Claude Juncker) 表示，他不認為川普將加課汽車關稅。