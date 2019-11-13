【馮冠華專欄】還原基本步

11 月 13 日推介 - 波司登（3998）

1）上日港股市況總結：恆指週二反覆上升。指數在高開逾百點後，曾因上證低走而轉升為跌，低見 26795 點，下跌 132 點。及後在上證回升及人民幣離岸價上漲帶動下，恆指又扭轉跌勢，最終以 27065 點收盤，上升 139 點。成交金額按日下跌約 20% 至約 691 億。港股通南下轉為淨流出，金額約 2 億。北上也轉為淨流出，但金額只是約人民幣一千萬。藍籌 32 升 15 跌 3 持平。



板塊方面，以內房（深圳取消普通商品住房標準價格上限）、物管、新經濟、出口、澳門博彩、啤酒及區塊鏈等較強。做空方面，佔大市成交回落至約 15.4%，仍是偏高水平。牛熊證街貨最新比例為 54:46，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 44:56。重貨區方面，熊證仍在 27400-27449，牛證則下移至 26450-26499。恆指期貨夜市收報 26910 點，下跌 72 點，低水 155 點。港股 ADR 下跌 139 點，相等於恆指 26925 點。

簡評：恆指在大跌後小漲，感覺似是一個安慰獎而已；而指數整天的波動，大至又是被上證及人民幣所牽動。注意恆指盤中曾跌進昨天的牛證重貨區，衍生工具陰謀論又一次成立。跌市成交金額大減，啟示性不大，但樂觀的可視作推翻走資擔憂。



另外，滬港通南北向均轉為浄流出，雖然金額不大，但也不可掉以輕心；同樣地，做空比率有所下降，但仍處於偏高水平，是危也可是機。大跌後回穩的港股，看似又重回基本步，後市方向還是要看市場關注的事件發展；不厭其煩地再列出來，包括中美貿易談判、香港社運及今天騰訊（700）的季績。

雖然川普不停變臉，但筆者深信這是他談判的技倆，時間和當前的形勢跟本沒有空間給他，還是留意人民幣走勢找答案。香港社運問題，諷刺地看似比貿戰更難解決。昨天晚上又火頭處處，示威者更有得寸進尺的舉動，特區政府如何應變，對金融市場必有影響，政治問題暫也難下判斷。

綜合市場的預測，騰訊第三季的非通用會計準則股東應佔溢利中位數為人民幣 247 億，按年增加 25.4%。另外，第三季純利中位數為人民幣 230 億，按年下跌 1.4%。在遊戲復蘇的帶動下，筆者覺得市場的預測並不進取。另外，股王在最近港股的升浪屬大落後，若業績不是太差，股價有條件追落後，這也是昨天推介此股的原因。

消息面上，兩隻半導體公司的季績和第四季指引看似有天淵之別。（詳見點 3）中芯（981）股價應可造好而華虹（1347）則或受壓。波司登（3998）昨天重挫，從盤後公司發言人的解釋（點 3），看似是錯殺。公司股價可說是今年明星之一，股值也並非平宜。筆者冒險以此為今天推介，但短多也要注意風控。

2）美股上日市況總結：美股三大指數個別發展，當中道指沒有升跌，標指及納指則分別上升 0.16% 及 0.26%。十年期債息在 1.928%。美滙指數在 98.33，紐約期油最新報 56.78 美元。

3）個股訊息（信報、經濟日報及明報）：華虹半導體（1347）公布，截至今年九月底止三個月，集團第三季錄得純利 4520 萬（美元．下同），同比跌 6.4%，按季升 4.3%，每股基本盈利 0.035 元，按年跌 0.011 元。期內，集團錄得收入 2.39 億元，按年跌 0.9%，按季增長 3.9%；毛利率 31%，同比跌 3 個百分點；期内溢利 4440 萬，同比下降 12.8%；淨資產收益率（年化）8.4%。預計第四季，集團預計銷售收入約 2.42 億元，毛利率介乎 26% 到 28% 之間。

中芯國際（00981）截至 9 月底止，第 3 季純利按年上升 3.3 倍，錄得 1.15 億美元，按季則升 5.2 倍，收入按年減少 4%，錄得 8.16 億美元，主要由於季晶圓付運量增加所致，按季則升 3.2%。期內毛利率 20.8%，按年上升 0.3 個百分點，按季上升 1.7 個百分點。期內滙兌虧損錄得 24.8 萬美元，按年減少 97.3%，主要由於第 3 季現金流避險及人民幣較美元貶值的淨影響所致。公司預期，第 4 季收入按季增加 2% 至 4%，毛利率介乎 23% 至 25%。

內地媒體報道，在阿里巴巴天貓雙 11 促銷當天，波司登（3998）的登峰系列卻在波司登天貓官方旗艦店下架。消息令波司登股價昨天大跌 9.5%。波司登發言人回應指，根據公司的部署，由於限量版高端產品「登峰系列」並不參與天貓雙 11 打折活動，因此於雙 11 之前提前下架，並已於雙 11 結束後重新於天貓平台銷售。



波司登強調，高端「登峰系列」部分產品銷售火爆，提前售罄。發言人又指，雙 11 全天，波司登單品牌全渠道銷售額突破 10 億元，其中天貓旗艦店銷售額增長 58% 至 6.5 億元。資料顯示，波司登天貓旗艦店 7 分鐘銷售破億，78 分鐘銷售額更超過 2018 年全天的銷售額。24 小時內進店人數超過 570 萬人次，每宗交易平均金額較去年同期增長約 20%。

4）新股訊息 （信報）：今天將有 3 隻主板新股掛牌，其中，ODM 手機供應商 SPROCOMM INTEL（01401）暗盤收報 0.7 元，較招股價 0.5 元，升 0.2 元或 40%。內地嬰幼兒配方奶粉公司中國飛鶴（06186），暗盤收報 7.33 元，較招股價 7.5 元，跌 0.17 元或 2.27%。利華控股集團（01346）暗盤收報 0.76 元，較招股價 0.85 元，跌 0.09 元或 10.59%。

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