東山精密闢謠良率不足：產能滿載、營運展望樂觀

市場傳言東山精密因為產品良率不足，蘋果訂單恐有轉單危機，週一 (11 日) 中午東山精密舉辦法人電話會議，會中東山精密表示市場傳言是誤傳，強調公司目前營運一切正常。

與會人士表示，所謂轉單傳言其實今年 6 月份就已經出現。當時因為東山精密子公司 Mflex 在 6 月份研發、試生產時出現問題，但後來已經解決並順利量產。

只是現在媒體又再度把 6 月份的事拿出來炒作，並未在第一時間向公司反應，導致今日股價出現大波動。Mflex 9 月、10 月目前產能滿載，全年展望樂觀。

而在澄清一事傳開後，東山精密股價下午開盤後自低點反彈，收盤下跌 4.6%，每股收在人民幣 19.84 元。

資料來源: 東方財富網, 東山精密股價日線走勢

東山精密財務總監王旭在電話會議中指出硬板的部份與華為的供應認證已全數通過。華為部分產品這個月就會開始招標，還有部分產品會在明年三、四月份招標，東山精密在得標後一定將擴大產能，以滿足華為的需求。

至於傳出有問題的軟板方面，Mflex 總經理單建斌稱，今年六月份蘋果在進行新產品認證時是有出現問題，但在七月時問題已解決。八、九、十月份，該產品就已穩定大量生產供應。傳出的瑕疪問題，實際上在客戶端和組裝端都沒有發現，純屬謠言。

之前網路瘋傳東山精密 PCB 子公司因部分產品出現瑕疵導致出貨不順，同時產品出現良率偏低的問題，使得蘋果將訂單已轉給鵬鼎、台郡。

東山精密受到該消息的衝擊今日開盤後股價一路重挫，最多重挫近 9%。PCB 業務占東山精密總營收比重為 55%，占其純益比重則達 51%。

由於蘋果新機銷售優於預期，加上 5G 進入商用，相關應用產品陸續推出，帶動東山精密前三季營收達人民幣 164 億元，年增 22%，歸屬母公司純益人民幣 8.88 億元，年增 31%。

而第三季營收人民幣 64 億元，年增 3%，歸屬母公司純益人民幣 4.86 億元，年增 16%，符合市場預期。此外，東山精密預估全年純益年增介於 30%～50% 間。