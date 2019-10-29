〈財報〉財報平淡+掉單傳言 蘋概軟板廠東山精密大跌

蘋果軟板核心供應商之一東山精密今 (29) 公布第三季財報顯示第三季純益年增 16%，營收則年增 3%，EPS 人民幣 0.3 元。前三季純益年增 31%，為公司預估成長 30%～50% 的下緣，在財報公布後股價走低，東山精密最終收在 19.88 人民幣，下挫 2.98%。

資料來源: 東方財富網, 東山精密股價即時走勢

第三季財報重點:

第三季營收人民幣 63.9 億人民幣，年增 3%。

第三季純益人民幣 4.86 億人民幣，年增 16%。

第三季 EPS 人民幣 0.3 元，年增 15%。

前三季營收人民幣 163.68 億人民幣，年增 22%。

前三季純益人民幣 8.88 億人民幣，年增 31%。

前三季 EPS 人民幣 0.55 元，年增 31%。

資料來源: 公司財報

法人觀點

申萬宏源指出東山精密單季營收成長 3.2%，反映 FPC 業務成長彌補 LCM 業務下滑。雖然主業 FPC 較去年提早進入旺季，但 LCM 業務量因公司策略而下滑，導致整體成長大幅減少。

東山精密在高階 FPC 產業鏈中的地位未改變，已成為全球第三大 FPC 製造商。同時，Apple Watch 導入越來越多功能，將增加 FPC 設計難度及毛利，如細小鑽孔加工、微米級線路佈線技術等。由於高階產品需求不斷進化，有利於東山精密毛利持續改善。

不過，天風證券分析師郭明錤今日發布報告指出東山精密因生產失誤導致 MPI 軟板出貨不順，未來恐有錯失大量訂單之虞，反應出陸廠在高階 PCB 產品與台灣一線 PCB 大廠仍有差距。