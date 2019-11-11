雙11買氣旺 外銀點名陸電商股漲聲響起

每年「雙 11」堪稱是中國電商年度銷售高峰期，瑞銀財富管理投資總監辦公室 (CIO) 表示，隨著中國中產階級消費力提升，加上電商用戶體驗持續改善，預估陸股電商類股獲利年增幅上看 3 成，優於 MSCI 中國指數獲利的年增幅表現。

外電報導，阿里巴巴今年雙 11 銷售額再次突破歷史紀錄，衝破人民幣 2135 億元，預估這項年度購物盛事的紀錄推向 11 年新高。

儘管雙 11 消費力可刺激內需表現，但瑞銀財富管理投資總監辦公室認為，中國官方雖大舉祭出財政刺激方案，但製造業第 4 季恐難有起色，預估人民銀行年內可能再降准 50 至 100 個基點，還有望進一步下調中期借貸便利 (MLF) 利率 5 至 15 個基點，藉此刺激景氣，但官方寬鬆力道究竟多大，最後仍得視乎中美貿易談判及經濟狀況而定。

另外，在財政政策方面，儘管地方政府 9 月發債規模已達到今年上限的 3.1 萬億元，但相信政府本季度將繼續通過發債，包括利用去年餘額及提前動用明年配額，擴大基建支出以穩定經濟，因此仍持續看好中國股票。

摩根投信環球市場策略師林雅慧指出，美中貿易戰近期傳出初步和談的正面消息，替亞股、新興市場注入活，儘管美中簽署初步協議可能遞延至 12 月，但市場仍預期原訂將在 12 月 15 日生效的新關稅將被取消，有利短線利多氣氛延續。

林雅慧進一步指出，中國人行上週意外下調中期借貸便利 (MLF) 利率 5 個基點，為 2016 年以來首次調降，引導融資成本下降並釋放寬鬆信號，顯示中國加大政策支持經濟的力度，預期也將帶動貸款市場報價利率 (LPR) 同步下行。

而隨 MLF 利率調降利好金融股，搭配 MSCI 第三度提高納入 A 股比例，有利外資青睞的大型股票下，富時中國 A50 和上證 50 指數連袂升至近 21 個月來高點，境內外人民幣上週也雙雙升破 7 元關卡。