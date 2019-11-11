川普一句尚未同意取消關稅 人民幣又貶破7

原本市場期待美中將很快達成第一階段協商，不料美國總統川普於美國時間上週五指出，他尚未同意取消對中國商品加徵的關稅，美中協議再出現變數，導致今 (11) 日陸股截至中午收盤齊挫，而人民幣匯率則再貶破「7」大關，一度貶值逾 100 基點。

截至中午收盤，上證綜指暫報 2928.04 點，下挫 1.2%；深證成指暫報 9740.6 點，下挫 1.6%；創業板指暫報 1687.36 點，下跌 1.4%；恆生指數則暫報 27070.55 點，下跌 2.1%。

資料來源: 東方財富網, 上證指數日線走勢

離岸人民幣匯率方面，截至中午 12 時許，暫報 1 美元兌 7.0004 人民幣，貶值 97 基點，貶幅 0.13%，盤中最低曾貶至 7.0040 價位。

資料來源: 東方財富網, 離岸人民幣日線走勢

在岸人民幣則是貶值 54 基點，暫報 1 美元兌 7.0008 人民幣，貶幅 0.08%。

資料來源: 東方財富網, 在岸人民幣日線走勢

中國商務部於上週四表美中雙方已原則上同意取消部分關稅，但沒有透露具體細節。至於第一階段取消多少關稅，可以根據第一階段協議的內容來商定。

不過在隔一日後，美國總統川普立即否認中國方面說法，直言他還沒有同意取消對中國加徵的關稅，只是北京方面希望取消關稅。

而中國官媒則回應，若美國未取消關稅，第一階段雙方則無法達成協議。美中貿易談判在一瞬間又陷入緊張態勢。

川普與中國雙方都面臨不少壓力，川普則因為與中國大打貿易戰已影響其 2020 總統大選，至於中國方面則是出現經濟加速下滑的困境。