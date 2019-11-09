〈分析〉找A股？就看這三強：零組件、半導體、PCB

A 股 Q3 財報季已結束，整體電子業業績在第三季呈現旺季不旺，前三季整體營收達人民幣 1.58 兆元，年增 7.3%，上半年則是成長 10.1%，去年同期成長幅度高達 17.6%。

(資料來源: wind)A 股電子業前三季營收及 YOY

中國電子產業景氣低迷，手機銷售不佳是主因之一。以數量來看，手機做為最大消費性電子產品，即使 Canalys 報告指出，第三季全球智慧手機出貨量達 3.52 億支，是近兩年來首度成長。但占有全球近三成的中國市場出貨量仍持續下滑，第三季中國手機出貨量達 9780 萬支，年減 3%。

至於純益方面，前三季純益達人民幣 711.61 億元，年增 2.8%，上半年與去年同期均衰退 3.4%。不過，純益改善主要是來自於費用控管及業外收益，並非本業毛利率的提升。

(資料來源: wind)A 股電子業前三季歸屬母公司純益及 YOY

以毛利率來看，受到下游需求低迷導致產品價格下滑的影響，電子業整體毛利率略為下降，今年前三季達 15.48%，去年同期則為 15.76%。

(資料來源: wind)A 股電子業前三季毛利率

此外，前三季 A 股電子業 ROE 為 7.01%，去年同期則是 7.59%。以杜邦分析來看，前三季度權益乘數、資產周轉率和純益率分別為 2.23、0.62 和 4.46%，去年同期則是 2.25、0.66 和 4.74%，反映出電子產業槓桿率、營運能力和獲利能力全數下滑。

(資料來源: wind)A 股電子業前三季 ROE、權益乘數、資產周轉率和純益率

不過在未來營運成長潛力的核心指標之一，研發方面的投入比重則與去年相當，研發費用占營收比重達 3.99%，比去年同期上升 0.57 個百分點。

電子零組件、PCB 及半導體 A 股電子業三亮點

電子零組件製造、PCB 和半導體前三季營收和純益潤雙升，主要受益於 5G 基站設備出貨量提升，以及 TWS 耳機為代表的消費電子產品出貨量大幅提升所致。

(資料來源: 中國安信證券)A 股各電子族群前三季營收成長幅度

電子製造業是今年前三季業績表現最好的類股，營收和歸屬母公司純益成長幅度位居各類股第一。扣除併購和業外損益影響，業績表現亮眼的標的主要包含立訊精密、歌爾股份、領益製造、聞泰科技、光弘科技和飛榮達。

立訊精密和歌爾股份主要受益於 TWS 耳機出貨量持續超出預期，二者均為蘋果 Airpods 核心供應商。

(資料來源: counterpoint) TWS 耳機出貨量預估

聞泰科技和光弘科技分別為中國知名 ODM 和 EMS 代工廠。聞泰科技受惠於 ODM 訂單增加，同時併購荷蘭半導體大廠安世也為其業績的成長助益不少。

光弘科技則主要受惠於自身產能擴張，及華為為保障零組件供應，不斷向中國廠轉單。



領益製造則是在重整完成後，營運開始改善；飛榮達因產品布局 5G 手機和基地台領域，而搭上 5G 熱潮。

而半導體類股業績同樣亮眼，第三季營收年增 16.68%，第二季時還衰退 3.39%，而上半年只成長 7.81%。第三季 A 股半導體業績貢獻主要來自於 IC 設計，至於半導體材料、設備、封測及 IDM 仍較低迷。

以個股來看，IC 設計企業中業績最亮眼的首推匯頂科技，而兆易創新、卓勝微、紫光國微等也有不錯表現，至於在半導體材料和設備領域方面則是北方華創表現較好。



匯頂科技主要受惠於屏下指紋晶片需求大增，及產品滲透率提升所帶動。其為中國 Android 手機品牌核心供應商，市占率高達九成以上。而業績上自 2018 年第四季開始就呈現高成長。



至於 PCB 前三季業績表現也是電子族群中較亮眼的產業，營運主要貢獻來自於高頻、高速多層的 PCB 產品，傳統硬板的表現則相對疲弱。高階 PCB 受惠於通訊傳輸流量的升級，持續保持高成長。

2019 年以來，電信商仍在 4G 系統有所擴充，同時 5G 基地台也在積極佈建，因此對高頻和高速多層 PCB 需求有明顯提升。

而隨著 5G 商用腳步的擴展，消費性電子產品升級及新應用慢慢出現，互聯網流量進一步的成長，再加上數據中心建設帶動交換機和伺服器的需求提升，都是 PCB 未來成長潛力來源。

而從 Prismark 的統計來看，通信、消費電子及汽車，是 PCB 下游需求成長性較高的三大產業。

(資料來源: Prismark) PCB 下游各產業產值比重及變化趨勢

至於光學領域中，面板、觸控螢幕及指紋模組即使收入有所成長，但因產業競爭壓力大，導致企業獲利面臨沈重壓力，特別是擴產投資帶來的成本壓力最為明顯。

LED 族群第三季則是呈現營收和純益雙降的困境，主要是產業已進入成熟期，供需均衡但是競爭激烈。整體來看，光學光電子產業少有業績亮眼的企業。

