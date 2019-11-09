〈一銀展望〉董座廖燦昌：年終可望逾7個月 明年調薪幅度上看5%

銀行今年獲利佳，辛苦一年的員工荷包可望變胖，第一銀行董事長廖燦昌今 (9) 日透露，銀行今年獲利不錯，內部會研議是否調薪，估算包括晉級加薪、員工持股信託等，明年調薪幅度有機會上看 5%。

第一銀行今年創行滿 120 週年，今天在板橋第一運動場舉行員工運動會暨愛心園遊會，邀請總統蔡英文、財政部長蘇建榮與金管會主委顧立雄等到場觀禮，銀行董事長廖燦昌、總經理鄭美玲率領銀行高層一起跑完 1200 公尺，為運動會揭開序幕。

廖燦昌會後受訪時表示，一銀今年截至 10 月底銀行稅後純益共 166.52 億元，經營績效還不錯，因此除了常態性的晉級調薪 2.5% 外，內部也會研議明年是否進行整體調薪計畫。

廖燦昌說，如果屆時拍板明年進行全體調薪，包括原本的晉級調薪在內，預估每人調薪幅度可望上看 5%。

在年終獎金部分，廖燦昌說，銀行員工今年包括年終獎金、績效獎金、超盈餘獎金與員工酬勞等合計共 7.01 個月，今年看來經營績效還不錯，預估明年整體年終獎金可望超越今年的 7.01 個月。

另外，因應業務擴編與填補退休潮人力缺口，一銀今年將持續對外徵才，廖燦昌說，今年釋出職缺包括一般行員、資訊與法務等共 625 名職缺，預估明年將徵才人數將提高至 700 名。