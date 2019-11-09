〈一銀展望〉海外布局開花結果 優先鎖定新南向市場

第一銀行持續搶進海外市場，董事長廖燦昌今 (9) 日受訪時表示，銀行未來海外拓點優先鎖定新南向市場，除了持續設點插旗當地市場外，部分有「總量管制」的市場也不排除用併購方式切入市場。

一銀今天舉行創行 120 週年員工運動大會暨愛心園遊會，廖燦昌今天出席運動會後受訪時針對海外布局策略作上述表示。一銀今年海外市場拓點繼續開花結果，包括美國子行轄下的奇諾崗分行、印尼雅加達辦事處等，柬埔寨分行年底前將增設金邊高登、新速 2 家支行。

至於規劃已久的美國休士頓分行與德國法蘭克福分行，則預計可望在明年上半年開業上路，廖燦昌說，原本德國法蘭克福分行規劃今年上半年開業，但德國主管機關對於分行的董監事名單審核非常嚴謹，包括背景、經歷都要逐一審視，導致分行開業進度延後至明年。

一銀近年來馬不停蹄的布局海外據點，帶動銀行海外獲利比重持續攀升，目前海外獲利 (包括 OBU) 比重高達 45%，其中來自海外子行、分行獲利比重將近三成，對於挹注銀行整體獲利大有助益。

談到景氣展望，廖燦昌指出，儘管 IMF(國際貨幣基金) 預測明年全球經濟成長率可望從今年的 3% 提升至 3.4%，但因美中貿易戰緣故，導致全球兩大經濟體明年經濟成長率預期不甚樂觀，為明年景氣埋下不少變數。

但他也認為，美中貿易戰吸引台商回流，加上政府積極優化投資環境，反而讓台灣可望因此受惠，而這波台商回流也讓銀行受惠，光是台商回流投資所需貸款，銀行目前已經核准約 200~300 億元額度。