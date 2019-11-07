金管會同意台肥借2成房貸給韓國瑜？顧立雄反駁

立委日前爆料國民黨總統參選人韓國瑜要求台肥借款 2 成房貸，被指濫用特權，台肥趕緊澄清「是向金管會請示後」才提供借款，強調這不是個案是通案；對此，金管會主委顧立雄今 (7) 日反駁表示，無法接受台肥的說法，借錢給別人是任何人都可以做的，沒有要經過金管會允許這件事情，但台肥是否有符合《公司法》第 15 條規定，要由公司說明。

韓國瑜近期陷入 7200 萬豪宅風波，更被爆出用特權向台肥施壓借款，引起各界高度關注。不過，台肥稍早澄清，過去民眾購屋房貸可貸到 7 成，但隨著豪宅貸款法令上路，只能取得 5 成貸款，導致許多買家無法負擔，因此要求台肥借款。台肥為此尋求律師幫助並「請示金管會」，才對有需要的住戶提供借款，台肥還強調「不只韓國瑜、當時所有購買的住戶若有需要，台肥都會提供借款，這不是個案而是通案。」

由於台肥的澄清提及金管會，顧立雄表示，借錢給人家不是特許事業，是任何人都可以做的，沒有要經過金管會允許這件事情，「台肥這是魚目混珠的講法，我不能接受，你借錢給人家需要我同意嗎？」

顧立雄進一步指出，但台肥要注意《公司法》第 15 條，就是公司的資金原則上不可貸給任何人，但有兩個例外，一個是公司行號之間有業務往來，第二是短期融資必要，才能借款，但不可超過公司淨值 40%。

顧立雄強調，而台肥與韓國瑜這筆借貸，是否有構成業務注來、短期融資必要，是否有符合《公司法》第 15 條規定，就要由台肥來說明了，但他聽說這筆貸款是分期 20 年，若是這樣就不是短期融資。