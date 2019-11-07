國銀對中小企業放款前9月達成率破9成 今年目標2700億可望達陣

金管會今 (7) 日公布本國銀行對中小企業放款餘額，累計今年前 9 月放款餘額達 2453.88 億元，目標達成率達 90.88%，金管會銀行局副局長莊琇媛表示，今年目標 2700 億元可望達標。

據金管會統計，截至今年 9 月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達 6 兆 6833 億元，較上月底增加 532.59 億元；今年前 9 月累計放款餘額達 2453.88 億元。

若從個別銀行來看，今年 9 月底相較於去年 12 月底，國銀對中小企業放款增加最多的前 5 名，分別是土銀的 546.57 億元、國泰世華銀行的 292.26 億元、永豐銀的 208.33 億元、台企銀的 196.53 億元及合庫銀的 188.7 億元。

今年 9 月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為 61.5%，占民營企業放款餘額比率為 64.36%，分別較上月底的比率增加 0.24 個百分點及 0.26 個百分點。

今年 9 月底中小企業放款的平均逾期放款比率為 0.39%，較上月底減少 0.01 個百分點。銀行局表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。