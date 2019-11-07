台商回台再添1家 重量級大案醞釀 下周投資總額叩關7000億

投資台灣事務所今 (7) 日再通過 1 家台商回台案，全球手機鏡頭模組軟硬複合板最大供應商相互 (6407-TW) 將投資超過 33 億元；截至目前，已累計 152 家台商回台投資 6270 億元，依目前排審進度，下周可望出現重量級大案，叩關 7000 億元大關。

經濟部指出，美中貿易戰牽引全球製造板塊產生變化，帶動台商持續回流，其中 PCB 產業就占了不少比重。相互公司從傳統相機用印刷電路板起家，30 年來致力發展 PCB 多樣化技術，產品應用拓展至數位相機、傳真機、印表機等，HP、Canon、Epson、Sony 及 SEIKO 等皆為主力客戶，目前是全球手機鏡頭模組軟硬複合板最大供應商。

相互擁有二大生產基地，新莊廠主攻高階製程，江蘇常熟廠則是從事中低階鏡頭模組軟硬板與 CIS 硬板。為了因應終端客戶要求將中國部分產線移回台灣，加上 5G 元年勢必帶動新一波相關需求，相互決定砸下 33 億元在新北泰山工業區建置新廠與研發基地化解產能不足，將可創造近 200 個就業機會，未來泰山廠將成為集研發中心、生產、業務於一身，邁向全球化企業基地。

經濟部表示，PCB 有 3C 產業之母稱號，更與電信產業發展息息相關，隨著 5G 商轉在即，高頻高速通訊世代來臨，未來物聯網、車聯網大量運用在智慧製造、智慧生活，勢必帶動 PCB 產業整體成長。

截至目前，台商回台投資方案已有 152 家企業響應，總金額達 6270 億元，將帶來逾 5.5 萬個工作機會，預計下周可望出現重量級大案，累計投資額挑戰 7000 億元大關。