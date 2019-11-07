台灣經濟、股市強勁成長將持續至2020年

台灣經濟不受中美貿易戰負面影響，台股、匯市近日雙創新高，主要成長動能來自外資流入以及科技廠強勁成長。外資持續看好明年台股走勢及台廠獲利表現。

市場認為，此強勁成長趨勢將持續至明年，而外資流入則為帶動台灣經濟和資產價格攀升之主因，兆豐國際投信 (Mega International Investment Services Corp.) 董事長 Shelly Lee 認為，世界各國央行之貨幣寬鬆政策，有助於促使外資流向台灣，外資於今年以來已買超台股 80 億美元，為亞洲市場第二，僅次於印度。

外資買超台股 (圖: Bloomberg)

台股不受中美貿易戰負面影響，今年以來加權指數已上漲 19%，並創下 29 年來新高，於 6 日收盤價達 11653 點。

台灣加權股價指數，15 分鐘 k 線圖

匯市方面，近日新台幣兌美元匯價升值至 30.4 元附近，也是創下了 2018 年中以來新高。

新台幣兌美元匯價，15 分鐘 k 線圖

2018 年由於中美貿易戰因素，導致台股走勢偏弱，當時許多投資人認為，由於台灣企業仰賴出口，且多設廠於大陸，因此將受創於中美貿易影響因素。但相反的，今年以來台灣經濟成長不減反增，據聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）報告顯示，2019 上半年台灣對美出口同比增加 42 億美元，因美國對中國貨品課徵關稅，反而因轉移效應受惠台廠。

台灣經濟成長方面亦超於預期，今年 GDP 成長預估可達 2.5%，超越其他亞洲四小龍國家，根據政府初步推估，明年經濟成長將可進一步加速。高盛表示，除了日本以外，台灣是唯一有望上調每股盈餘預測的亞太地區國家。

而台股各公司第三季財報數據表現亮眼，特別是 5G 概念股聯發科獲利創新高，亦帶動外資買超。另外，製造業景氣亦呈現擴張跡象，近日公布之 10 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI) 上升至 51.1，種種利多因素支撐外資對台股持樂觀態度。

另外，外資亦看好台廠在 5G 及半導體供應鏈上之重要角色，雖然今年初因貿易戰及智慧型手機需求不振等因素，導致台廠獲利下滑，但分析師預估，2020 年及 2021 年台廠獲利增長幅度將有望超過兩位數。

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