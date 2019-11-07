〈大江生醫新佈局〉客戶庫存水位降+新品拉貨轉強 年底前營運回溫

大江生醫 (8436-TW) 董事長林詠翔今 (7) 日表示，客戶庫存化已告一段落，加上新品啟動拉貨潮，年底前營收能逐月成長，此外，大江累計前 9 月營收成長率，居全球保健市場第一，明年力拼保持領先地位。

大江第 3 季營收遇上新、舊品轉換期，客戶庫存水位高，中國經濟景氣趨緩，導致財報不如預期，稅後純益僅 3.6 億元，季減 42.3%、年減 37%。

林詠翔表示，美中貿易戰剛發生時，外界擔心景氣受到影響，加上大江 7 成營收來自中國，連帶影響訂單，不過近期參訪中國二、三線城市後，客戶過去擔心的情況已開始趨緩，照目前下單狀況來看，新品拉貨動能逐漸轉強，舊品庫存水位降低，法人估，第 3 季營運落底，年底前營收能逐月走強。

展望明年，林詠翔指出，美國、韓國、中國、台灣等全球保健品上市櫃公司中，累計前 9 月營收成長率大江居冠，預期明年也能保持世界第一。

外界認為，大江今年營收目標年增 30% 恐難達標，林詠翔對此強調，明年仍以此成長率作為目標，另明年資本支出會先把今年遞延的部分完成。

大江 10 月營收 7.19 億元，月增 12.89%、年減 20.07%；累計前 10 月營收 79.56 億元，年增 28.21%；第 3 季稅後純益 3.6 億元，季減 42.3%、年減 37%，每股純益 3.04 元；累積前 3 季稅後純益 16.08 億元，年增 41.8%，每股純益 13.6 元。