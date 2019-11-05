台股突破11600點 三大法人買超169億元 外資再加碼鴻海

台股今 (5) 日在電子權值股點火下，終場收今日最高點 11644.03 點、上漲 87.18 點或 0.75%，再寫 29 年新高，三大法人合買 169.95 億元，外資買超 131.56 億元，投信買超 7600 萬元，自營商買超 37.56 億元，其中，外資續買鴻海逾 5 萬張，連 17 買。

期貨部分，外資減碼多單 4712 口，多單未平倉口數逾 5.7 萬口；投信減碼空單 1729 口，多單未平倉口數逾 2.3 萬口；自營商減碼空單 374 口，空單未平倉口數來為 850 口。

外資買超前 10 名，第 1 名鴻海逾 5.3 萬張，第 2 名元大 S＆P 原油正 2 逾 2.6 萬張，第 3 名元大滬深 300 正 2 逾 1.9 萬張，第 4 名新光金逾 1.4 萬張，第 5 名群創約 1.3 萬張，其他依序為富邦上証正 2、光寶科、國泰金、建準及台達電。

外資賣超前 10 名，第 1 名聯電 8197 張，第 2 名華航 7063 張，第 3 名國產 5462 張，第 4 名緯創 4740 張，第 5 名永豐金 4366 張，其他依序為中石化、長榮、華邦電、亞泥、欣興。

投信買超前 10 名，第 1 名晶電 1310 張，第 2 名華通 1221 張，第 3 名元大台灣 50 1200 張，第 4 名台達電 972 張，第 5 名聯詠 959 張，其他依序為廣達、聯發科、裕民、致伸及遠東新。

投信賣超前 10 名，第 1 名第一金 2991 張，第 2 名台表科 2601 張，第 3 名正崴 1315 張，第 4 名技嘉 1100 張，第 5 名日月光投控 949 張，其他依序為晶焱、楠梓電、立端、緯穎及華邦電。

自營商買超前 10 名，第 1 名嘉聯益 2270 張，第 2 名南亞科 2141 張，第 3 名長榮 1836 張，其他依序為金居、台泥、威剛、台新金、旺宏、環球晶及仁寶。

自營商賣超前 10 名，第 1 名鴻海 2846 張，第 2 名聯電 1778 張，第 3 名中華電 1697 張，其他依序為彩晶、可成、華通、聯詠、光寶科、元太及開發金。

法人表示，美股續強及貿易戰等可望達成第一階段協議，帶動台股多頭氣盛，指數頻創高，後續仍可持續整理墊高，惟需留意漲多個股獲利了結賣壓，短線可關注基本面、財報佳個股。