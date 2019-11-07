謝金河：台積電、聯發科把台股變大了

外資昨（6）日連 18 買，台股續寫 29 年新高紀錄，加權指數最高來到 11668 點，財信傳媒董事長謝金河指出，台股這陣子漲勢凌厲，其實是靠台積電 (2330-TW) 和聯發科 (2454-TW) 貢獻的，現在資金回流，本益比升高，台股開始享受水漲船高效應。

謝金河在臉書發文表示，台股指數距離歷史高點大約還差 1000 多點，若是含權值，台股可能早已站上 2 萬點大關，但 12682 點位仍有歷史意義，而今年半導體雙雄領軍，把台股的空間愈撑愈大，加權指數大漲，台積電、聯發科這兩檔重型股貢獻大半。

今年以來，台積電股價從 225.5 元漲到 311.5 元，漲幅逾 38%，若是再把 8+2 的股息加回去，漲幅更達 42.5%，台積電也把市值撑過新台幣 8 兆元以上，在美國的 ADR 漲到 53.55 美元，市值也達 2777 億美元。聯發科今年更可怕，從 229.5 元衝到 434 元，漲幅 91%，若再加上 9 元的息，漲幅更高達 93%，聯發科把市值拉大到 6756 億元，成為全台第 5 大市值企業。

不過，謝金河指出，其實台積電、聯發科今年 EPS 成長力道有限，聯發科上半年 EPS 6.2 元，全年如果在 14 到 15 元之間，大致是過去 4 年平均水平，台積電上半年 EPS 4.94 元，前 3 季 8.84 元，全年可能在 13、14 元之間，也就是說這 2 家超級明星企業今年都沒有出現驚人成長，但股價卻大漲，這就是因為本益比的提升。

過去台積電本益比落在 13 到 15 倍之間，但現在反應了 25 倍以上的本益比，聯發科則是從 20 倍左右拉升至 33 倍，本益比拉高效應顯著可見，也拉大了台股比價效應，而鴻海 (2317-TW) 因為本益比太低而上漲，廣達 (2382-TW) 狀況也是如此。

謝金河表示，這個現象顯示出台股一直以來因為資金外流，逐漸遭邊緣化，單靠外資撑大局，現在資金回流了，本益比升高，台股開始享受水漲船高效應。