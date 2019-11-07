被動型基金管理資產超過主動型 成本是最大原因

專家認為，在目前這種市場環境下，有關被動型投資與主動型投資的爭論最終歸結到一件事上：手續費。

根據晨星公司 (Morningstar) 的數據，今年 9 月，包括 ETF 和共同基金在內的被動型基金在管理資產方面超過主動型基金，當月底被動型基金的資產總額約為 43.7 億美元，而主動型基金約為 42.7 億美元。

晨星公司報導，總部設在美國的主動管理型的股票基金在 9 月也連續第 8 個月出現資金流出，並補充說，自 2014 年 3 月以來，這些類型的基金僅出現 2 個月的資金流入。

全球首屈一指的 ETF 專家之一、ETFGI 創始人 Deborah Fuhr 表示，「人們已經發現，很難找到能夠持續交出超額收益 (Alpha) 的主動型基金。」

Alpha 指的是一種擊敗大盤回報的特定投資策略。

Fuhr 說：「即使今年出現超額收益，那麼明年或次年大概就不太可能繼續出現。」

Fuhr 表示：「如果以美國大型主動型基金來看，平均而言，10 支中有 7 支主動型基金績效不會超過標準普爾 500 指數；這個比例放諸四海皆準。」

因此，她說，投資人正在轉向成本較低的產品，這些產品看似不太熱門或專注於產業，但不太可能損害其長期收益。

Fuhr 說道：「投資者了解到，從長遠來看，買進低成本產品可以帶來更好的回報。」

Fuhr 指出：「因此，如果很難找到能夠持續達成超額收益的主動型基金，那就去買 ETF 這樣的指數產品，或是能夠追上大盤並透過資產分配獲得超額收益。許多人使用 ETF 來衡量國家、產業、區域的重要性，並由此產生超額收益，這是一種槓鈴投資法。」

Fuhr 說，儘管它們並非全都是被動型工具，但 ETF 為投資人和資金管理者提供了更具成本和稅收效率的方式，以獲取更多利基或精選的配置，從而部分解決了高成本且通常表現不佳的主動型基金固有的問題。

她指出，「相較於主動型，投資 ETF 總是有些不錯的優點，但如果你無法像主動型共同基金那樣創造超額收益，那麼也不必然會成為優秀的 ETF 經理人。」

她說：「這就是為什麼當 Amplify ETF Trust (YYY-US) 成為市場上第一支主動型 ETF 時，市場一片質疑，我們為什麼需要主動型 ETF？」

「現在，我們卻的確看到許多資產管理人認為需要制訂 ETF 投資策略，因此，許多人開始考慮，我該投資哪支 ETF？哪種類別才有意義？因此他們也跟上了潮流。」

Stuart Frankel 機構交易總經理 Steve Grasso 同意 Fuhr 偏好被動型基金的主要原因。

他表示：「我認為這個觀點很重要：這與手續費有關，而其中很多東西都與如何可以獲得最便宜的執行力有關。」

「如果選擇的股票不好，那麼最好就不必支付一大筆手續費用。整個市場向被動型投資轉移的趨勢，都與手續費有關。」

DataTrek Research 聯合創始人 Nick Colas 也表示，投資人轉進被動型基金也有很大的原因。

這位數據專家說：「最大的問題是，當共同基金在 1980 年到 1999 年間成長茁壯時，標普 500 指數的年複合成長率是 18%。」

「而在過去 20 年中降至 6%。因此，從結構上講，有三分之一的回報是得自 1980 年代初期，這就是為什麼被動型投資較佳的原因，起碼不必支付負擔不起的高額手續費。」