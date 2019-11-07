累積型VS配息型，我該如何選?

不少固定收益、平衡，甚至些許股票型基金，都同時有提供累積級別或是配息級別。相信很多人都會為此感到困惑，不知道到底該買每個月或是固定期間都有配息的配息級別，還是一直利滾利的累積級別。「鉅亨買基金」帶你看看兩者差在哪，你又該如何視自身需求挑選。

1. 資產增值 VS 現金流需求

長期來看，累積或配息本金差很大

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採美銀美林新興市場主權債券指數，資料日期: 2019/11/05。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

面對累積或是配息級別的選擇時，第一個要問自己的就是投資的需求為何？假設你是想要讓資金成長到設定的目標（資金有長大壓力的，像是教育基金或是退休準備），就該挑選擁有複利效果的累積級別。但若與財富增長相比，你更需要的是每個月創造現金流（退休時的生活費），則配息級別才是適合的產品。以上圖為例，假設 A 需要累積財富，但卻不小心買到配息級別，且每月都將配出來的息花光光，27 年後，本金只增加 96.2%，遠遠低於累積級別的 1,078%。

2. 配息該趁早落袋為安嗎？

很多買配息級別基金，但仍沒有資金流需求的投資人，都會有獲利趁早落袋為安的想法。每個月基金都會配息，收到的息就等於將獲利了結，錢先放進口袋，之後自然不容易遇到虧損。這說法沒有錯，但對於仍有時間承擔風險的人來說，藉由拉長投資時間，並透過複利效果追求長期的總報酬才是合理策略。因為害怕短期風險，過於保守而不敢承擔風險，只會浪費長期投資的優勢並得到較低的報酬。以下圖為例，假設 A 一開始投入 100 萬元，每個月配息都直接存進銀行，27 年後，投資於新興市場債券的本金加銀行存款會變成 600 萬元；但若一開始就選擇累積級別，本金將成長至 1,178 萬元。

配息轉定存，資產增值效果打折

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採美銀美林新興市場主權債券指數，定存利率用美國 2 年期公債殖利率，資料日期: 2019/11/05。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 配息轉投資，也別忘資產配置

配息拿去買美股，資產配置恐失衡

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採美銀美林新興市場主權債券指數，資料日期: 2019/11/05。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

很多人都會說，配出來的息不應該擺定存，應該放到潛在報酬率較高的股市中。此策略確實能為帶來更高的報酬，假設 A 於 1991 年底買進新興市場債券，並將每月配息都投入美國股票，截至 2019 年 10 月，累積報酬率高達 1,365%。此策略報酬率確實遠高於新興市場債券利滾利的 1,078%，但投資人資產配置中美國股票佔比卻也大幅提高至 87%。等同於資產組成從較穩定的新興市場債券變成波動較大的美國股票，累積報酬更高的同時，未來潛藏的跌幅也遠高於只持有新興市場債券本身，與一開始穩定且抗跌的初衷背道而馳。

過度集中美股，恐擴大潛在跌幅

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採美銀美林新興市場主權債券指數與標普 500 指數，資料期間: 1991-2019。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

視自身需求，決定累積或配息級別

做完資產配置並挑完基金後，投資人該視自身的投資目標與需求，來決定該買累積還是配息級別的基金。若仍需要資產增值的時候，應買進累積級別，才能掌握資產增值的機會。

鉅亨精選基金

>> 富達基金 - 全球入息基金 (A 類股累計股份 - 美元)

>> 摩根士丹利美國優勢基金 A

>>NN(L) 新興市場債券基金 X 股 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

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基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

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