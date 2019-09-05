還在ETF買天下？大賣空主角：被動投資泡沫化 宛如次貸風暴！

電影《大賣空》主角、知名價值型投資人 Michael Burry 是首批發現次貸風暴即將爆發的投資者，這回他在被動投資中又看到類似的泡沫了！

Burry 表示，被動投資例如指數型基金和 ETF 這一類的被動投資正讓股票和債券的價格膨脹，其方式類似 10 年前次貸風暴，當大規模資金流向被動工具的趨勢被扭轉後，「狀況會很難看。」

Burry 說道：「像大多數泡沫一樣，泡沫持續時間越長，最後破滅的慘狀就越嚴重。這非常類似大金融危機之前合成資產支撐的 CDO 泡沫，因為該市場的定價不是靠基本的安全級別分析，而是靠諾貝爾批准的風險模型之大規模資本流動，而這已證明並不真實。」

低成本的被動投資工具一直是大眾市場的寵兒，根據美銀美林統計，目前股市上有近半數被動投資，因為越來越多投資者不想選股，乾脆擁抱指數型基金。

晨星數據顯示，十年不到的時間內，股權被動基金已經膨脹至 3 兆美元以上，這些基金幾乎可以反映出一切追蹤的事情，S&P 500 或 Russell 2000 均包含在內。

Burry 指出：「全球數兆美元資產都與這些股票的指數掛勾，就像是越來越擁擠的電影院，但逃生出口卻依舊那樣小，當全球股債市流動性降低的時候，這一切會變得更糟。」

無獨有偶，許多知名投資者也都對被動投資發出了警告。有新債王之稱的 DoubleLine Capital 執行長岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 先前將被動投資比喻成「放牧行為」，稱這種投資方式已達「狂熱狀態」，「在全球市場已經引發了廣泛問題。」