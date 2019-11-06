全球央行狂撒熱錢炒熱債券行情 投信點名看好亞債

全球央行輪番祭出量化寬鬆，熱錢推升債券行情，投信認為，在熱錢簇擁下可望支撐亞債行情一路延續至明年。

施羅德投資中國區信用分析主管梁瑩瑩指出，今年堪稱是亞債供給相對強勁的一年，也是 1997 年以來，史上發債數量次高的一年，其中以中國發債力道相對強勁，顯示貿易戰對中國債市影響有限。

梁瑩瑩表示，以公司債為例，有近 8 成收益來自中國境內，大部分產業又為金融、房地產等內需為主；而從波動度來看，亞洲不論是高收益債還是投資等級債都比美國來得低，信用利差也較美國信貸市場更具吸引力。

整體而言，亞債中相對看好中國信用市場表現，其他像是印度、韓國的投資等級債也是可考慮標的。

滙豐中華投信認為，在利率波幅持續攀升與通膨不明朗的環境下，亞債在收益及多元化方面皆擁有優勢。

滙豐投資信託基金 - 滙豐亞洲高收益債券基金經理人梅立中指出，亞洲在全球新興市場表現較為突出，且大部份的亞洲國家擁有良好的收益調整，能夠發揮避險市場的作用。

從殖利率的角度來看，與非亞洲新興市場相比，亞洲債市提供較佳的收益機會，再加上近期國際評級機構標普調升印尼及菲律賓的信貸評級，支撐新興市場乃至於整體亞洲債市與固定收益市場表現提供支撐。

梅立中分析，全球貨幣寬鬆政策有利於亞洲美元計價債券的信貸利差，特別是今年以來亞洲高收益及投資級別債券間差距急升，遠高於美國企業債券的利差差距，顯示亞洲高收益債仍有潛在投資價值，建議，投資者可考慮利用信貸素質較高的亞洲債券基金，作為新興市場的「避風港」達到避險作用。