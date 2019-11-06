一文看懂：美國力抗一帶一路的「藍點計劃」到底是什麼？

美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 在東盟峰會時宣布推出藍點計劃 (Blue Dot Network)，以在亞洲投資支持具有可持續性的基礎建設項目。

美國表示，藍點網路計劃會針對一些基礎設施項目進行審核，包括道路、港口和能源系統，該計劃旨在亞洲和全球促進「驅動市場、透明、財務持久」的基礎建設發展。

那麼「藍點計劃」內容到底是什麼？

1. 藍點的意義：

羅斯表示，藍點的含意是地圖上的一個小點，而這個點，將會是企業主有興趣投資可持續性基建項目的地方，市場解讀，美國的「藍點計劃」實質上就是要對抗中國政府自 2013 年來所推行的「一帶一路」。

羅斯並指出，美國並沒有從亞洲撤軍的打算，羅斯強調：「美國會永遠留在亞洲，我們要繼續增加對亞洲之投資，並持續擴大雙邊貿易。」

2. 藍點計劃誰出錢？

美國政府要針對亞洲基礎建設進行投資之資金來源，目前美方規劃，將藉由美國政府旗下的私人海外投資公司 OPIC 來作主導。

OPIC 是美國國會在 1970 年代所成立，該機構旨在協助美國對開發中國家的民間投資，而資金流也將由美國國庫撥款。

目前美方尚未清楚揭露整體的「藍點計劃」投資細則，但是美方已表示，將會根據各國的共同標準，與澳洲、日本、或民間企業等組成聯盟，為其他國家提供「全球認可批准」之審核機制。

3. 美國為何推出藍點計劃？

由於中國自 2013 年推出一帶一路計劃，廣泛投資了亞、非、拉美、歐洲等 126 個國家和 29 個國際組織的基礎建設，這些地區許多戰略用地、資源設施幾乎都已有中國資本涉入。

據《BBC》引述美方的中國戰略專家葛來儀 (Bonnie Glaser) 之「接近中國官方消息人士」的話指出，中國曾經研究過二戰之後美國為重建歐洲推行的「馬歇爾計劃」，探究「馬歇爾計劃」如何幫助美國確立戰後霸權。

而澳洲智庫洛伊國際政策研究所 (The Lowy Institute) 亦曾表示，中國透過經濟援助和「一帶一路」計劃積極發展外交，使中國快速進入亞太地區地緣政治發展的前沿和核心。

市場分析，美國的藍點計劃將重點圍繞投資在亞洲地區的基礎建設上，再加上商務部長羅斯喊話美國並沒有從亞洲撤軍的打算，市場認為，藍點計劃即代表了美國不僅是過去幾年的口號呼喊，更是實質上的「重返亞洲」。