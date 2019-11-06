聯合國報告：美中關稅戰產生貿易轉移效應 台灣成最大贏家

週二 (5 日) 聯合國貿易和發展會議 (UNCTAD) 釋出一份研究報告顯示，美國對中國發動的關稅戰，不僅挫傷美中兩國經濟，亦損及全球經濟穩定與未來增長，還產生了貿易轉移效應，讓台灣成為最大贏家。

根據週二發布的 《美國關稅對中國的貿易和貿易轉移效應》 研究指出，美國消費者承受著美國對中國徵收關稅的最沉重打擊，因為相關成本基本上以更高的價格轉嫁給美國消費者和進口企業。另外，中企業最近開始調降出口產品價格來吸收關稅的部分成本。

UNCTAD 國際貿易主管漢彌爾頓 (Pamela Coke-Hamilton) 提到：「這項研究的結果是一個全球性的警告。一場雙輸的貿易戰不僅傷害了主要競爭者，也損害全球經濟的穩定和未來的增長。我們希望美國和中國之間可能達成的貿易協定能夠緩解貿易緊張局勢。」

研究數據顯示，今年上半年，美國從中國進口的商品減少逾 350 億美元，其中約 210 億美元（或 63%）轉移到其他國家，而剩餘 140 億美元則由美國生產彌補。

美中關稅戰引發的轉移效應中，台灣是最大受惠的經濟體、其次為墨西哥和歐盟。

台灣透過出售更多的辦公機械和通訊設備，對美出口增加 42 億美元，墨西哥透過農業食品，運輸設備和電機，對美出口增加了 35 億美元，歐盟對美出口增加 27 億美元，主要來自機械產品。