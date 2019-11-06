Shake Shack明年部分店面將歇業改裝 股價暴跌逾20% 上市來最慘

熱愛 Shake Shack Inc. (SHAK-US) 漢堡的粉絲在 2020 年可能不得不另覓其他地點享受美食，因為該公司計劃暫時關閉某些店面進行升級。

CEO Randall Garutti 在第 3 季財報電話會議上討論了 Shake Shack 的 2020 年和 2021 年店面改造計劃。

Garutti 表示，Shake Shack 致力於改善客戶體驗，主要鎖定在使用行動 app 和自助點餐機等科技來簡化客戶和員工的操作。他還表示，該公司正在測試在都會區開設較小型的店面，以能更輕鬆地導入網路下單並改善取貨流程。

至於現有的 Shake Shack 店面，可能有些需要重新改裝。

Garutti 表示：「在這些改造過程中，我們將更新和改進佈局，以確保來自多個訂購通路的最佳流程，升級廚房設備以最大化地提高產能，並安裝自助點餐機，並為客人帶來更多便利。」

他說，「其中一些店面將會暫時歇業，這些將併入 2020 年總營收展望，我們將在下次電話會議上詳細說明具體情況。」

Shake Shack 股價週二 (5 日) 大跌 20.64%，是該公司上市以來最大單日跌幅。除因該公司的第 3 季同店銷售額未達預期，也因發表的展望疲軟不振。

Shake Shack 還談到了與 Grubhub Inc. (GRUB-US) 的外送合作夥伴關係。Shake Shack 現在正在宣傳這項服務。

在上次電話會議中，Shake Shake 警告，由於將 Grubhub 服務整合進企業營運，並且移除了其他外送提供商如 DoorDash 和 Postmates，業績可能會出現「大幅波動」。

分析師認為這就是上季同店銷售放緩的主要原因。