UBS：越來越多人去購物中心是去美食街吃飯 而非購物

瑞銀 (UBS) 調查顯示，越來越多的人去購物中心只是想在美食廣場吃飯，而不是買衣服。

該投行表示，服裝支出繼續往網購轉移，不再是前往實體店面，如今美國約有 25% 的服裝銷售是經由網購進行的。它預計到 2023 年這個數字將成長到 31%。

分析師 Jay Sole 說：「許多購物者表示，他們去購物中心越來越多是因為去美食廣場吃飯，或者只是去逛逛，而非真的去大型商店購物。」

Jay Sole 表示：「由於購物中心不再是消費者發掘時尚的地方，因此參觀購物中心的原因正在發生轉變其實是很合理的。美國消費者已連續第 6 年認為網購的普及是讓他們減少前往大型區域性購物中心和直銷購物中心的原因。」

瑞銀預計，這一轉變將對梅西百貨 (M-US) 和 J.C. Penney (JCP-US) 等百貨連鎖店造成的傷害最大。它說，這對服裝產業的「衝擊」將持續「至少未來 5 五年」。

瑞銀在對 2500 多名消費者的調查中說，去購物中心在百貨商店購物的比率從一年前的 25% 下降到今年的 20%，但去商場吃飯的比率從 4% 上升到 7%。

此外，Sole 解釋，年輕的購物者正在帶動轉變。

瑞銀表示，年齡在 18 至 34 歲之間的人網購衣服比上一代人多。該投行說，例如，這個年齡層的服裝購物者今年在網站上支出其預算的 38%，高於 2014 年的 32%。

（圖: AFP）

Sole 繼續說道「網路從基本上挑戰了購物中心的價值性，」「過去購物中心是一個很棒的綜合體。提供一站式服務，消費者可以在此看到時尚世界中發生的一切。如今，絕大多數時尚發現都在網路上發生。消費者不需要靠購物中心來搞清楚現在流行什麼。」

然而，商場東家也開始意識到這一點。他們並非不了解消費者不斷變化的偏好。

美國一些大型購物中心老闆，例如 Simon Property Group (SPG-US)、Taubman (TCO-US) 和 Unibail-Rodamco-Westfield，正在投資全新的概念型美食廣場，因為它們越來越多地將旗下的地產空間用於娛樂用途和餐飲。

即將完工的全美最大購物中心、位於新澤西州的新 American Dream 購物中心，將只有 45% 的空間用於零售店面，其餘的空間將專門用於餐館、主題公園、滑雪場、小型高爾夫球場和溜冰場等供遊客遊憩。

Sole 週二 (5 日) 表示，他認為 Triple Five Group 的這個特殊安排可能會是成功的。