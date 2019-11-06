CEO兼董事長的美股企業正在減少 兩職分立漸成趨勢

在美股企業中，將董事長和 CEO 兩種角色切割開來在大型企業中已經變得越來越普遍，而且部分專家表示，這是個應有的轉變，可以強化責任制。

Delaware 大學 John L. Weinberg 企業治理中心財務教授兼主席 Charles Elson 說：「由接受董事會監督的人擔任這個董事會的主席，實在是很難說得通。」

根據股務代理諮詢機構 Institutional Shareholder Services 統計，2005 年，標準普爾 500 指數企業中有 30% 的董事長和 CEO 是分立的。今年，這個比率上升至 53%。

因為 CEO 的離職率正以創紀錄的速度上升，像是從陷入困境的共享辦公室新創 WeWork 到麥當勞 (MCD-US)，且董事會也在努力重新建立領導地位，職位切割是各企業面臨的一項重要決定。

美國一些大型企業，包括美國航空 (AAL-US) 和美國銀行 (BAC-US) 在內，都有 CEO 兼任董事長的情形。

但是部分專家說，切割這些角色可以提供更好的監督。

波音董事會拔除了陷入困境的 Muilenburg 董事長職位後，仍對他的 CEO 職位「充滿信心」，相信這個決定能讓他更專注於使 737 Max 客機重新投入服務，而「董事會將扮演積極監督角色」。

波音公司新任董事長 David Calhoun 週二 (5 日) 表示，「從有利於董事會的角度來看，Dennis Muilenburg 所做的一切都十分正確，請記住，並不是他造成這個問題。」

在面臨危機時，其他企業也會採取類似的方法。例如，富國銀行 (Wells Fargo) (WFC-US) 在努力解決銷售行為醜聞時，於 2016 年底正式切割了董事長和 CEO 的角色。

AT&T (T-US) 董事長兼 CEO Randall Stephenson 計劃在 2020 年繼續擔任兩項職務。該公司上月表示，當他下台時將會切割這兩個職位，這是備受激進投資人 Elliott Management 稱讚的 3 年計劃之一，Elliott Management 在 9 月取得 AT&T 32 億美元的股份。不過，AT&T 發言人表示，董事會早在一年多前就決定區隔 CEO 和董事長一職。

AT&T 董事長兼 CEO Randall Stephenson（圖: AFP）

Under Armour (UAA-US) 創始人、董事長兼 CEO Kevin Plank 上月表示，他將在 1 月辭去 CEO 一職。該公司表示，他將繼續擔任執行董事長，而現任營運長 Patrick Frisk 將擔任 CEO。

人力資源公司 Korn Ferry 董事會及執行長服務部門副主席 Joe Griesedieck 說，「如今普遍的認知是，與過去相比，CEO 的角色更加困難和複雜，不僅面臨經濟挑戰，而且面臨社會和環境挑戰。」

但是 Griesedieck 說，無論有沒有雙重角色，都沒有證據顯示企業的表現會更好。

在亞利桑那州立大學指導企業戰略的 W. P. Carey 商學院教授 Matt Semadeni 說，沒有動機地分離角色是沒有意義的，「這就像不生病時還吃藥一樣。」

Matt Semadeni 補充說，他的研究表明，如果在業績不佳時切割兩個職位，則其後會做得更好，但是如果在一切如常之下將角色分割，則其表現會受到影響。

Delaware 大學的 Elson 補充說，很難證明一個好的董事會能發揮其效能，「若說董事會發揮了很好的監督功能，你永遠不會知道，因為它們避開了災難，很難去證明沒有發生的事。」