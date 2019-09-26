超越肉類美股盤前大漲20%！攜手麥當勞將推素肉漢堡

速食業龍頭之一的麥當勞 (MCD-US)，現在也準備將植物原料的人造肉漢堡納入產品線，麥當勞選擇新創公司超越肉類 (Beyond Meat)(BYND-US) 作為合作夥伴，將在加拿大推出新的實驗性產品。而這個消息推升了 Beyond Meat 的股價。

麥當勞於周四 (26 日) 宣布，將於加拿大安大略省 28 間分店推出獨特配方肉排的全素漢堡新產品。雖然超越肉類前日收盤下跌 3.27%，但消息激勵該公司在盤前交易時段大漲近 20%，一度來到每股 165.08 美元。

超越肉類盤前大漲 (圖: Google)

麥當勞表示，這項新產品是 3 個月的期間限定產品，希望能透過它 ，了解消費者對植物肉排的喜好程度。其競爭對手漢堡王 (YUM-US) 早在今年 5 月，就與另一家植物肉新創公司 Impossible Foods 合作，於美國境內推出全素漢堡。

麥當勞稍曾於瑞士食品巨頭雀巢 (Nestle SA) 合作，在德國測試性推出全素漢堡產品；並且在印度開設素食餐廳。此外，速食同業 Subway、肯德基等品牌，也已紛紛對植物肉產品展開測試。

超越肉類於今年 5 月 2 日於納斯達克掛牌上市，上市後股價一路挺進，7 月下旬曾一度站上每股 234.90 美元的紀錄高點。