我國發明專利件數連3年正成長 半導體領域居首

經濟部統計處今 (5) 日公布今年 1-9 月我國發明專利申請件數共 35036 件，年增 2.4%，連續 3 年正成長，其中以半導體領域居首，運算科技及電子機械能源裝置分居 2、3 名。

根據智慧財產局統計，我國專利新申請案件數於 2012 年創下 85074 件的歷史高峰，其後連 4 年衰退，2017 年小幅回升，2018 年再度回落，但仍維持 7.3 萬件以上；今年 1-9 月申請 54511 件，年增 1.7%，其中以發明案件 35036 件最多，占 64.3%，年增 2.4%，連續 3 年正成長。

經濟部指出，我國發明專利以半導體領域居首，2018 年申請均逾 4000 件，占總申請量 11.1%；運算科技領域居次，占比 9.8%；電子機械能源裝置占 6.5%，排名第 3，均為我國製造業的優勢領域。

若再就申請人國別觀察，本國人申請前 3 大技術領域依序為運算科技、半導體及電子機械能源裝置；外國申請人中，日本及南韓在我國申請最多領域均為半導體，美國為數位通訊、半導體，中國則以運算科技最多。

根據統計，我國發明專利申請案件以外國申請人為主，占比逾 6 成，本國申請人僅占將近 4 成。今年 1-9 月外國申請人國籍以日本居首，約占 28%，其次為美國，占比約 13%，惟占比有下降趨勢，中國則排名第 3，占比逐年上升。

經濟部表示，觀察世界智慧財產權組織（WIPO）受理的發明專利申請情形，前 3 大技術領域依序為數位通訊、運算科技及電子機械能源裝置，可看出各國專利布局領域及研究發展方向。

在數位通訊發明專利布局較積極者為中國與南韓，運算科技的部分，美、中、日三國也都積極搶進，而我國居首的半導體領域在 WIPO 則排名第 10，顯示申請人在我國及 WIPO 的專利布局領域確有不同。