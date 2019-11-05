RCEP明年簽署恐影響台經濟 沈榮津：7成貿易已零關稅、3成靠轉型因應

東南亞國家協會發起的區域全面經濟夥伴協定 (RCEP)，日前完成談判，預計明年將簽署協定，對此經濟部長沈榮津今 (5) 日表示，目前台灣與 RCEP 參與國貿易額有 7 成都是零關稅，至於剩下 3 成受影響的部分，可透過產業轉型、提高產品附加價值來因應。

沈榮津表示，與 RCEP 參與國貿易額有 7 成都是零關稅，主要受影響的會是剩下的 3 成產品，但若是高科技產品，台灣相對有競爭力，如果是傳統產業，則要看性價比，他也強調，業者都知道面對區域經濟整合，要持續往高附加價值升級轉型，政府也會持續關心 RCEP 簽署後對台灣可能影響，並提供協助。

區域全面經濟夥伴協定 RCEP 目前由東南亞國家協會 (ASEAN) 十國，包括汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國、越南，並與其他包括中國、日本、南韓、澳洲、紐西蘭等 15 個國家共同組成，但不包括台灣，印度也表明不參與 RCEP。

另一方面，針對中國國台辦最新公布的 26 項惠台措施，沈榮津表示，產業界都已看清其本質，像去年公布的 31 項措施，表面雖然對台灣有好處，實際卻是對中國有利，甚至過去中國挖角台灣高科技人才，一年就被用完就丟，因此大家已經認清事實，他也強調經濟部針對資金、人才、技術進出，都會進行嚴格審查。

沈榮津今出席人才循環大聯盟計畫高峰會，他表示，希望透過這個計畫，讓台灣人走出國際、拓展國際視野，並藉由台美雙方企業交流，創造更多投資、授權的合作機會，吸引國外專業技術人才進來，共創雙贏。