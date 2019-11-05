盤前財經大事搶先讀2019年11月05日

今日操盤前瞻

台灣 10 月外匯存底

美國 9 月貿易收支

中國 10 月財新服務業 PMI

法說會：聯亞、百德、達麗、格威傳媒

除權息：長榮

美媒：中國「全場緊迫盯人」 要求美國取消更多關稅

美國政治新聞網站《Politico》週一 (4 日) 報導，中國正加大力度，敦促「川習會」簽署美中第一階段協議前取消更多關稅。閱讀全文...

印度不加入 RCEP 集團 總理莫迪：良心都不允許我這麼做

據印度媒體《NDTV》報導，印度總理莫迪 (Narendra Modi) 週一 (4 日) 宣布，印度政府基於國家利益考量，決定不加入區域全面經濟夥伴關係協定 (RCEP)。閱讀全文...

友達庫藏股提前執行完畢 執行率 100%

面板大廠友達 (2409-TW) 今年受到全球景氣、產業競爭壓力下，營運衰退，經營團隊睽違 17 年再宣布執行庫藏股護盤，昨 (4) 日公告表示，庫藏股提早執行完畢，共買回 12.5 萬張，買回總金額 10.13 億元，平均買回價格 8.11 元，執行率 100%。閱讀全文...

台股翻越 11500 點 投信：大選行情助攻台股可望旺到明年 Q1

台股昨 (4) 日在外資買超下，大漲 157 點翻越 11500 點關卡，施羅德投信表示，在全球接力量化寬鬆加上明年元月大選行情推波助瀾，預估到明年第 1 季外資仍可繼續回補台股，股價淨值比可望挑戰 1.7 倍。閱讀全文...

金管會力拚放寬 OBU、DBU 資金流動 未來台商資金不用再繞道

金管會主委顧立雄日前表示將爭取開國內企業也可以申請在 OBU 開戶，更有利台商將台灣做為資金調度中心，顧立雄 4 日再表示，放寬 OBU 與 DBU 間資金能互相流動，將分成短、中長期，循序漸進，未來台商資金不用再繞道，可直接將資金交給台灣金融機構打理。閱讀全文...