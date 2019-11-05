全球經濟增長情緒趨穩 高盛建議：作多瑞典克朗兌歐元

在無協議脱歐與美中貿易關稅風險暫時緩和後，高盛 (Goldman Sachs) 認為全球經濟增長情緒穩定與地緣政治風險降溫，正為作多瑞典克朗兌歐元之策略，帶來契機。

高盛全球外匯和新興市場戰略主管 Zach Pandl 於週一 (4 日) 最新報告表示，儘管全球經濟數據表現差強人意，但考量瑞典是 G10 國家中最開放之經濟體，且受惠於經濟增長情緒改善帶動，建議投資人作多瑞典克朗 (SEK) 兌歐元。

高盛分析師 Zach Pandl 預期，歐元兌瑞典克朗之匯率將回貶至今年 7 月時的 10.50 低點。

歐元兌瑞典克朗日線走勢圖 圖片：investing.com

Zach Pandl 表示，儘管瑞典近期經濟數據表現疲軟，但由於瑞典央行有意在 12 月升息退出負利率政策，可見瑞典經濟前景已出現改善，另外 Zach Pandl 也強調，瑞典克朗與瑞典國內的經濟相關程度其實較低，瑞典克朗走勢與歐洲經濟相關度是較為顯著。

儘管 Zach Pandl 認為全球經濟增長情緒趨穩，且地緣政治風險亦降溫，但似乎並非所有人都已被說服目前整體投資環境已出現改善。

如投資機構 Shard Capital 分析師 Bill Blain 即認為，投資環境已趨穩的說法目前仍是無法讓人信服，Bill Blain 並警告，非理性繁榮的時代似乎已經來臨。