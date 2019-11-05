紐約匯市- 美中貿易進展樂觀 非農就業報告強勁 美元、日圓雙漲 歐元盤整走低

週一 (4 日) 美元上漲 0.3%，由於美中貿易談判有望定案，以及上週五非農就業報告強勁，優於市場預期，美元兌日圓和瑞郎等避險貨幣普遍走高，人民幣兌美元匯率躍升至 12 周高點。

美元 15 分線 (圖片: Investing)

上周五公布的美國 10 月新增非農就業報 12.8 萬人，預期 9.5 萬人，前值 13.6 萬人。

加拿大豐業銀行外匯分析師 Shaun Osborne 表示，匯市趨勢受貿易整體風險情緒的影響，市場寄望在美國商務部長對本月有望簽署初步協議的樂觀態度。

美國商務部長 Wilbur Ross 週日 (3 日) 表示，「目前狀態、進展良好，沒有理由不達成協議」，對於達成美中貿易協議樂觀以對，並提及美企向華為出售產品的時刻將至，並稱目前政府已接收到 206 份許可證申請。

歐元兌美元 15 分線 (圖片: Investing)

歐元進行盤整下跌，市場靜待歐洲央行總裁拉加德 (Christine Lagarde) 上任後首次發表談話，華爾街正聚焦拉加德是否釋出 ECB 貨幣政策之前瞻指引，而市場目前預期，拉加德將會繼續維持歐洲央行總裁德拉吉 (Mario Draghi) 的寬鬆態度，但估計拉加德將會更敦促歐元區各國啟動積極性的財政政策。

研究機構 Sentix 發布 11 月歐元區投資者信心指數，在美國經濟展現韌性和亞洲經濟增長跡象的引領下，信心指數出現回升，創下今年 5 月以來最高水平。

另一方面，美國商務部長 Ross 在與歐盟、日本和南韓汽車製造商進行「良好對話」之後，華府可能不會對其進口汽車徵收關稅，因此歐元仍保持在幾週來的最高水平。

美元上漲 0.1%，至 97.347，突破了 200 天移動均線 97.303；硬脫歐的風險縮小，英鎊兌美元持平，小幅漲至 1.2885 美元。

數據顯示德國製造業仍陷於衰退，歐元區工廠活動在 10 月份急劇收縮，提振了這一觀點。其他貨幣方面，美元對日圓匯率一度上漲了 0.2%，至 108.6 日圓；美元兌瑞郎一度上漲 0.2%，至 0.9880 瑞郎

美元兌瑞郎 15 分線 (圖片: Investing)

截至週二 (5 日) 台灣時間 6:30 價格：

美元指數來到 97.347。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1126 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2885 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6880 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3152 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 108.58 日圓。