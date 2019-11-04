歐元區10月製造業PMI終值報45.9 連9月低於景氣分水線

週一 (4 日)，IHS Markit 公布 10 月歐元區製造業採購經理人指數 (PMI) 終值，由於美中貿易戰局勢與英國脫歐前景未明，該區需求再次受到打擊，10 月份製造業 PMI 僅些微高於 9 月份的 7 年低點，且連續 9 個月低於 50 景氣分水線。

根據上述報告，10 月份歐元區 PMI 為 45.9，儘管高於預期和前值 45.7，但仍為過去 7 年來倒數第二。

(圖：IHS Markit)

IHS Markit 指出，在製造端訂單不斷下滑的情況下，歐元區製造商 10 月削減產量和採購，儘管相較 9 月，需求放緩速度已明顯緩和，但總體上來看，依舊維持顯著下滑趨勢。

此外，本月數據顯示，歐元區裁員速度創下 2013 年來最快，IHS Markit 稱此情況「特別令人擔憂」，因其增加經濟下滑和衝擊家庭經濟的風險。

美中貿易協議和英國脫歐等政經不確定性仍持續打壓 10 月份的製造業情緒，儘管對於前景到期望達到三個月以來最高，但總體信心依舊維持歷史低位。

IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，英國脫歐與美中貿易協議等政治經濟問題衍生出不確定性，傷害歐元區的國內外出口市場需求，自上月創下 7 年最大跌幅後，本月該指數依舊深陷停滯狀態，預估製造業部門將在第四季嚴重拖累 GDP。

Williamson 指出'，鑑於歐洲央行 (ECB) 近來釋出的寬鬆刺激舉措，經濟下滑伴隨的就業數據與物價指數的悲觀趨勢特別令人憂心，同時顯示歐洲央行新任總裁拉加德 (Christine Lagarde) 將面對歐洲經濟最危急的時刻。