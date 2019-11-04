〈台幣強升〉台幣升值7.4分做收 央行暫守30.4元關卡 留意匯市交投量已縮減

台股匯市今 (4) 日再度呈現股匯雙漲行情，加權指數終場收漲 157.32 點，以 11556.85 點作收，成交量也放大至 1566 億元，台幣是助攻功臣，早盤一度升值逼近 1 角，終場收在 30.405 元，以升值 7.4 分作收；匯銀人士指出，台幣升值壓力仍重，看得出台灣央行暫時守 30.4 元心理關卡的意圖，不過，要留意的是，匯市量能縮至 7.57 億美元，資金繼續湧入的強度有待觀察。

新台幣今日以 30.475 元、小升 0.4 分開出後，隨即快速走升，最高一度來到 30.382 元，收盤前 30 分鐘升值幅度稍作收斂，並再次見到 30.4 元價位，終場收在 30.405 元，升值 7.4 分，升幅 0.24%，台北外匯經紀公司成交值 7.57 億美元。

匯銀人士表示，近期台幣偏強時，成交量也會明顯放大，平均約有 10 億美元的水準，不過，今日呈現的是平常實質拋補量能，以拋匯為主要力道，拋補拉鋸量能反而稍微減弱，值得觀察後續資金繼續湧入的情形。

另一方面，美國聯準會連三度降息後轉向鷹派，市場預期最快要到明年 3 月才會再降息，若美元處在區間震盪，台幣要再快速飆升的可能性降低。

法人則表示，外資持續站在買方，今日更是在集中市場大買 147 億元，除了台積電仍見得到外資買盤，更有讓鴻海接棒拱台股的意味，進入 11 月後，目前看來，行情仍看回不回。