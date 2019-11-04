差最後一關！上海特斯拉將正式量產

於今年 1 月 7 日上海動工的 Tesla 超級工廠，目前新廠進度傳出超出預期，據 Tesla 副總裁陶琳表示，上海工廠已經具備生產能力，目前正等待相關官方審核流程。一旦審核通過，工廠馬上可以正式進行生產與銷售，預估每週產量將達到 3000 輛。

而市場分析，Tesla 今年能否能達成 36 萬輛電動車的交車目標，關鍵就在於上海工廠的表現。工廠第一期年生產規模為 25 萬輛純電動車，包含 Model 3 等系列車型。

特斯拉上海超級工廠 (圖片: AFP)

陶琳表示，電動車已在上海測試生產，只要取得製造許可證明即可開始大規模量產及交車。陶琳認為，Tesla 在上海的工廠中可提高效率並有效降低生產成本。

之前，Tesla 已宣布其上海工廠將會生產入門款車型 Model 3 的標準續航升級版本 (Standard Range Plus)，並開放讓一般大眾預訂，預計交車時間為 6 至 10 個月，同時該車型售價為人民幣 35.58 萬元起，預估第一批交車時間為明年第一季。

業內人士分析指出特斯拉 Model 3 在中國建廠的原因，一是美中貿易戰導致關稅上調，在基準價格上升的情況下，相差人民幣 3 萬～人民幣 5 萬的價格可能失去大批中國消費者。

再者，中國新能源市場潛力大，主要在於政府大力支持新能源產業發展，加上中國勞工成本較低，零組件供應鏈完整，且 Tesla 對這些廠商議價能力高，這些因素使得中國製造的 Model 3 價格相對更具優勢。

除了馬不停蹄地加快生產外，Tesla 亦透過軟體更新去提升電動車效能。Tesla 近日推出更新檔，使 Autopilot 可在路上檢測路標，甚至識別三角錐後重新規劃路線。