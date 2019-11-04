蘋果通過新專利：支援CGR環境的設備相關技術

美國專利商標局於近期通過了蘋果 (AAPL-US) 的一項專利申請，涉 CGR (computer-generated reality) 技術，該技術可以為在特定設備內模擬現實環境，並提供視覺化虛擬對象的技術。

蘋果計畫將來的相關設備將能支援 CGR 環境，例如 VR、AR、MR 及 AV。設備生成的圖像可以完全投影或部分疊加在使用者的視線範圍中，以提供使用者由電腦虛擬生成的現實環境，而使用者也可以與設備生成的虛擬對象互動。

此發明涵蓋了在設備生成的 CGR 環境中提供視覺化虛擬對像的技術， 也提供使用者與 CGR 環境互動的逼真體驗。

該技術不限於支援特定類型的 CGR 環境，其可以在任何類型的 CGR 環境中實現，這些環境將包括基於 MR 的 CGR 環境和基於 VR 的 CGR 環境。

蘋果專利示意圖 (圖片:.patentlyapple.com)

虛擬實境 Virtual Reality (VR)

VR 的定義就是模擬出一個具高度真實感的空間，讓使用者產生彷彿正處於現實的錯覺，它是把人的腦波跟電腦結合，用數位資料來刺激腦波以達到五感體驗。

擴增虛擬 Augmented Virtuality(AV)

AV 是將真實世界的訊息，加入虛擬環境裡的技術，例如透過紙板等現實物件，讓使用者能夠在虛擬環境保持元有的動作與姿勢，進而將現實中才有的重力、肢體運動軌跡，加入許你環境中。

擴增實境 Augmented Reality (AR)

AR 是由 VR 衍生出來的技術，為一種將虛擬資訊擴增到現實空間中的技術，AR 強調的不是要取代現實空間，而是在現實空間中添加一個虛擬物件，藉由攝影機的辨識技術與電腦程式的結合，當設定好的圖片出現在鏡頭裡面，就會出現對應的虛擬物件。

混合實境 Mixed Reality (MR)

MR 就是把現實世界與虛擬世界合併在一起，從而建立出一個新的環境以及符合一般視覺上所認知的虛擬影像，在這之中現實世界中的物件能夠與數位世界中的物件共同存在並即時的產生互動。也就是真實環境、VR、AV、與 AR 的混合。

有許多不同類型的設備能讓使用者感知並與各種 CGR 環境進行互動。例如頭戴式裝置、投影系統，抬頭顯示器 (HUD)，整合顯示功能的汽車擋風玻璃，整合顯示功能窗戶及整合顯示功能的鏡片。另外，上述設備也可以配置一個或多個音訊輸出裝置。

美國專利局發布的蘋果專利申請於 2019 年第二季提交，相關工作可回溯至 2018 年第二季，而該專利目前僅獲得美國專利局授權通過，未來蘋果是否確切運用、或何時運用至旗下產品上，目前仍無從得知。