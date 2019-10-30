特斯拉Q3美國銷售大降39% 中國反大增64%

特斯拉 (TSLA-US) 週二 (29 日) 公布各地區銷售情況，第三季美國營收大跌 39%，為 2 年多來首次下降，但在中國和其他地區的營收上升。

在特斯拉總營收中佔比最大的美國銷售額，今年第三季自去年同期的 51.3 億美元下降至 31.3 億美元。

中國銷售額年增 64% 至 6.69 億美元，而全球其他地區增加 10 億美元以上，達 18.3 億美元。

Wedbush 分析師 Dan Ives 表示，「馬斯克聚焦歐洲和中國的成長，因為國內核心需求相較其他地區正在消退。」他補充，美國地區的成長未來會更具挑戰。

特斯拉最近財報顯示，營收總額下降近 8% 至 63 億美元，根據 Refinitiv 的 IBES 數據，這低於分析師平均估計的 63.3 億美元，但當時公布的財報並沒有各地區數據。

然而，該公司季度財報令投資者大感驚喜的是執行長馬斯克竟兌現承諾，交車量創下 97000 輛紀錄。

該公司計畫 2019 全年交車 36 萬至 40 萬輛，現稱「非常有信心交車量能超過 36 萬輛。」

然而，特斯拉第三季國內市場銷售量下滑的成績，與第二季上升 55% 相比大相逕庭。

針對美國市場銷售大減一事，特斯拉沒有回應媒體置評請求。

特斯拉正擴大中國和歐洲在內的其他市場服務

馬斯克背負著持續讓特斯拉獲利的壓力，同時又投入多項重大計畫，包括上海工廠和即將推出的車款之裝配廠，例如 Model Y SUV 和半商用卡車。

該公司預期今年資本支出略低於 15 億美元。

特斯拉文件上指出，第三季擔保準備金為 1.38 億美元，較去年同期的 1.87 億美元下降。

羅斯資本分析師 Craig Irwin 認為，特斯拉的利潤無法持續下去，而財報透露出的強勁力道主要來自保修調整和其他一次性項目。他將特斯拉評價自「中立」下調至「賣出」。

特斯拉週二收低 3.51% 至 316.22 美元，盤後續跌 0.5%。