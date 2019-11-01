美十月新增非農報12.8萬人！大超市場預期

週五 (1 日) 美國勞工部公布十月新增非農就業報 12.8 萬人，大幅超出市場預期的 7.5 萬人，而大幅超出市場預期非農數據，也刺激週五 (1 日) 美股期貨早盤走高。

截至台北時間晚間 9 時許，道瓊期報上漲 111 點至 27093.0 點，再度收復 27000 點的整數大關。

道瓊期 15 分鐘走勢圖 圖片：investing.com

美國十月非農關鍵數據：

美國十月新增非農就業報 12.8 萬人，預期 7.5 萬人，前值自 13.6 萬人修正為 18 萬人。

美國十月失業率 3.6%，預期 3.6%，前值 3.5%。

美國十月勞動參與率 63.3%，預期 63.1%，前值 63.2%。

美國十月平均每週工時 34.4 小時，預期 34.4 小時，前值 34.4 小時。

美國十月平均每小時薪資月增率 0.2%，預期 0.3%，前值 0%。

美國十月民間部門就業人口變動 13.1 萬人，預期 8 萬人，前值自 11.4 萬人修正為 16.7 萬人。

美國十月製造業就業人口變動 -3. 6 萬人，預期 -5.5 萬人，前值 -0.2 萬人。

美國十月新增非農就業數據 圖片：Zerohedge

而值得注意的是，本次新增非農 12.8 萬人，是低於過去三個月平均新增非農人數的 17.6 萬人，本次新增非農低於過去平均的原因，在於此前的美國汽車製造業罷工事件。

市場經濟學家分析，美國十月非農數據雖然超出預期，但還是連三個月出現新增就業放緩之跡象，且低於三個月平均就業人數，另外，平均每小時薪資月增率亦低於預期，而雖然十月新增非農低於過去均值，主要是因為汽車業的罷工事件所致，但經濟學家認為，還是需要緊密觀察未來新增非農就業是否繼續呈現下滑態勢。

而整體而言，目前美國經濟表現仍是穩健，市場經濟學家表示，美企也還在招聘員工當中，失業率也仍在 50 年低點附近徘徊，這樣的勞動力市場估計將能夠繼續為美國消費者支出提供動能，延續美國經濟的景氣擴張。