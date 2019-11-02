美股盤後 — 美10月非農遠優預期 那指標普雙刷歷史新高

隨著 11 月份的到來，美股開局順利！週五 (1 日) 強勁的非農就業報告，美中高層級談判取得原則共識的消息，提振華爾街信心，道瓊指數漲逾 300 點，標普 500 指數本週第三度刷下歷史新高，那斯達克指數也創下新高。

美國十月新增非農報 12.8 萬人，似乎絲毫不受通用汽車罷工影響，遠超過市場預期 7.5 萬人。美國總統川普對此推文喝采並恭賀美股大漲！

射頻元件大廠 Qorvo 等半導體財報加持下，引領費半指數週五大漲 2.34%， 此外，蘋果股價持續衝高破歷史高位，市值來到 1.14 兆美元。

週五 (1 日) 美股四大指數表現：

標普 500 指數上漲 29.35 點，或 0.97%，收 3066.91 點。

那斯達克指數上漲 94.04 點，或 1.13%，收 8386.40 點。

美股道瓊指數上漲 301.13 點，或 1.11%，收 27046.23 點。

費城半導體指數上漲 38.71 點，或 2.34%，收 1689.93 點。

標普 11 大板塊僅房地產與公用事業 2 大板塊收跌，能源漲幅最高 (2.51%)，其次為工業 (2.21%) 與材料 (1.45%)。(圖片：Finviz)

由於財報獲利優於預期和美中談判順利，標普已連續四週攀升，為 2 月以來最長連漲，那指則連續五週上漲，道瓊本週漲幅達 1.44%，標普為 1.47%，那指升 1.74%。

週五尖牙股僅 Netflix 收低。蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.84%，創歷史新高紀錄。臉書 (FB-US) 上漲 1.03%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.83%；Netflix (NFLX-US) 下跌 0.21%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.07%。

外媒傳出，Comcast 旗下 NBC 環球考慮推出完全免費的串流媒體服務 Peacock (孔雀)，Netflix 市佔恐面臨強勁壓力，促使 Netflix 週五股價下跌。

Netflix 市佔恐面臨強勁壓力，週五其股價下滑。(圖片：AFP)

半導體類集體大漲，主要受益於射頻元件大廠 Qorvo、Cirrus Logic 與 Inphi 等優異財報表現。

射頻元件大廠 Qorvo (QRVO-US) 週四盤後公布優於預期的營收與財測，Qovro 5G 業務擴大，與三星和四家中國手機製造商達成新的設計協議，平緩市場對其可能失去華為業務的擔憂。

Qorvo 週五股價大漲 20.23% 至每股 97.22 美元，創下歷史新高紀錄。

Skyworks (SWKS-US) 大漲 7.95%；Cirrus Logic (CRUS-US) 上漲 6.58%；高通 (QCOM-US) 上漲 3.90%；AMD (AMD-US) 上漲 2.83%；Inphi (IPHI-US) 上漲 0.15%。

台股 ADR 同步走揚。聯電 ADR (UMC-US) 大漲 3.54%；日月光 ADR (ASX-US) 大漲 3.53%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.91%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.77%。

金融股集體收高。摩根士丹利 (MS-US) 上漲 2.76%；富國銀行 (WFC-US) 上漲 1.07%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 2.31%。

焦點個股

阿里巴巴 (BABA-US) 財報營收、獲利超市場預期，雲端營收刷新高，但其股價下跌 0.12% 至每股 176.46 美元。

石油巨頭埃克森美孚 (XOM-US) 財報表現優異，其股價大漲 3.00% 至每股 69.60 美元，成為道瓊表現最佳股票之一，帶動標普能源板塊衝高。

Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 宣布計劃以每股 7.35 美元收購可穿戴設備廠商 Fitbit (FIT-US)，總收購規模估計為 21 億美元，預期交易將於 2020 年完成，Fitbit 週五股價大漲 15.53% 至每股 7.14 美元。

今日關鍵數據

美國十月新增非農就業報 12.8 萬人，預期 7.5 萬人，前值自 13.6 萬人修正為 18 萬人。

美國十月失業率 3.6%，預期 3.6%，前值 3.5%。

美國 10 月 Markit 製造業 PMI 終值報 51.3，預期 51.5，前值 51.1

美國 10 月 ISM 製造業 PMI 報 48.3，預期 48.9，前值 47.8

華爾街分析

美國銀行財富管理投資策略師 Jeff Kravetz 表示：「這是一個驚喜，9 月和 8 月數據也有向上修正。對我們來說，這表明經濟在這個週期的最後階段仍有彈性，就目前而言，這讓投資者放心，讓他們願意進入冒險模式。」

然而，英國諮詢公司 Capital Economics 高級經濟學家 Andrew Hunter 提到， ISM 10 月製造業指數溫和反彈至 48.3，僅略高於 9 月創下的 10 年低點 (47.8)，可能減弱稍早因非農報告燃起的市場熱情。

Andrew Hunter 認為：「全球經濟增長疲弱和貿易不確定性仍未消除對經濟的拖累，我們懷疑聯準會還有更多工作要做。」