彈劾川普將重擊美股？華爾街其實更關心貿易及選舉議題

美國眾議院週四 (31 日) 以 232 票對 196 票通過決議，啟動針對川普彈劾的公開調查，川普稱這是民主黨的政治騙局，並將傷害美國股市，但股市分析師對此有不同看法。

一派華爾街分析師認為，僅僅啟動彈劾程序，並不至於打擊美國股市，但要是傷及川普的連任機會，才可能產生影響，因為對市場來說更重要的是，彈劾案的政治發展，會不會影響到美中正在洽談的貿易協議。

多家美媒報導指稱，中國官員懷疑，即使目前已經接近第一階段協議，但能否達成全面的貿易協議仍令人懷疑。要點在於，一些最棘手的問題難以解決，而中國官員無法完全信任川普。

瑞銀集團 (UBS) 場內交易主管 Art Cashin 表示，如果中國官員實際上無法信任川普，雙方無法繼續到協議完成，那麼這就成為主要障礙。

Bleakley Advisory Group 投資長 Peter Boockvar 認為，彈劾不會影響川普與中國的談判，市場唯一可能在乎的，是這會不會影響到 2020 年的大選。他表示，接下來可能要明年春天，看民主黨最終推出誰為候選人，將牽動股市的走勢。

Strategas Research 政策研究主管 Dan Clifton 預計，彈劾不會影響到貿易協議，他希望年底之前能見到第一階段的協議。

Dan Clifton 表示，目前一切仍很難說，特別是時機，但是市場樂見決策者降低緊張局勢，創造小型協議，這有可能發生，而貿易戰目前正逐步降級。

Dan Clifton 說道，選舉的影響比彈劾大得多，如果民主黨由沃倫 (Elizabeth Warren) 出線，中國可能希望更早達成協議。但如果是拜登領先，那麼中國也許想等待看最後的大選結果為何。

沃倫被視為對美股不利，因為她的許多政策都較為反商，同時她也支持更嚴格的銀行監管政策，並大推全民健保。

Cresset Wealth Advisor 首席投資長 Jack Ablin 表示，他認為彈劾並未傷及美股，只是在吹哨者消息第一次浮出水面時，加深了人們的憂慮。

Jack Ablin 強調，當前股市在意的有幾點：企業獲利、貨幣政策及貿易和英國脫歐的消息面，在財報陸續公布，而聯準會也做出決策之後，就要看貿易的進展了。