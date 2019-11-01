芝大研究：民主黨總統入主白宮 美股回報率較高

投資人應該擔心、而且非常害怕 Elizabeth Warren 萬一當選美國總統對美股牛市的意義嗎？不少知名投資人如 Paul Tudor Jones、對沖基金巨鱷 Leon Cooperman 和 Rob Citrone 等人，最近都先後發出警告。

毫無疑問，培養出億萬富翁的華爾街正在擔憂「民主黨社會主義份子」在 2020 年入主白宮的潛在可能感到擔憂。

但是，真的該擔心嗎？

FT Alphaville 對這些業界大老的觀點並不是那麼買單，並創建了下面這張圖表來說明「民主黨總統任內美股回報率遠遠高於共和黨總統」：

按數字來細分，FT Alphaville 還引用了芝加哥大學 Booth 商學院發表的一項研究，該研究指出，從 1927 年到 2015 年，民主黨籍總統任內的平均超額市場回報率為 10.7%，而共和黨籍總統為 -0.2%。

FT Alphaville 分析師 Jamie Powell 在報告中指出，「就我們看來，這些市場大老的最新一輪說法與市場預測並沒有太大關係。」

Jamie Powell 說道：「而是基於擔心自己因被列在 2% 的高所得金字塔之列，導致部分財富可能被徵稅所致。」

那麼，一般投資人該擔心嗎？

Jamie Powell 總結說：「如果歷史真的是面鏡子，那就是當民主黨入主白宮時，就是全面投資股票的好時機。」

「但是，為了自保，我們強烈建議大家不要把這個當作投資建議。」