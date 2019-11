〈觀察〉中國5G通訊服務啟動 後續應用設備需求走高

中國工信部 6 月 6 日向中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電發放 5G 商用執照,11 月 1 日正式啟動 5G 商用服務,等於要打造全球最大 5G 網路,而新 5G 通訊的建置,也為整體零組件供應鏈帶來新需求,從高頻天線、散熱、頻率、甚至光學元件等。

中國工信部首批開通 5G 商用服務的城市分別有 50 個,目前網路基地台已有 8 萬多座,北京、上海、廣州、杭州等城市城區已實現連線覆蓋,預計年底,全國境內將開通 5G 基地台站將超過 13 萬座。估 3 年內要建置 300 萬座、5 年內建置 600 萬座基地台,隨後建置的 5G 車聯網、物聯網零組件興起需求。

縱然中國 5G 通訊服務在中國開通,中國年手機銷售以億支計算,其零組件需求將最先受惠,但包括頻率元件、高頻天線等,都因 5G 通訊頻點改變,除手機通訊之外,在後續應用市場具備高速成長潛力。

其中,頻率元件業加速搶商機,台嘉碩 (3221-TW) 與日本村田製作所 (Murata) 達成部分產品線授權協議;依協議,台嘉碩被授予銷售權,將銷售產品予使用 Murata SAW 濾波器產品的客戶。台嘉碩此一獲授權產品種類,是用於非手機應用領域的打線型 SAW 濾波器產品, 這類 Murata SAW 產品線,原本由台嘉碩代工製造,因此,日村田製作所將引介使用該產品線的客戶給台嘉碩。

而依分析,日本村田製作所此舉,在集中資源用於手機使用的零組件市場,而台嘉碩即在此有利時機下,從代工生產,獲得進一步在車戴、醫療應用領域之中,針對設備對設備 (M2M) 的濾波器客戶端經營再深入。

晶技 (3042-TW) 董事長林萬興更看好後續需求將挺升,頻率元件市況在 5G 應用擴大後,2020 年起需求將大幅增加,2021 年更可能出現缺貨,最主要在 5G 設備採用的頻點,與 4G 不同,因此日系供應鏈沒有擴廠動作,市況恐重演 2012 年時,全球 3G 通訊升級到 4G 通訊時,石英元件需求大幅走揚的盛況。

希華 (2484-TW) 在 5G 應用市場持續加強布局,強化市占率提升,去年完成在台高階產品產能擴充 20%,並透過大洋洲策略夥伴 Rakon 的投資合作,通過全球通訊基地台龍頭認證,陸續有高階 TCXO 產品出貨挹注營收,產品用於供應 5G 基地台建置及衛星定位裝置使用。

此外,對於 5G 通訊應用,台郡 (6269-TW) 上不只是軟板天線、通訊模組在手機端的應用,今年也加速投資 5G 布局,包括江蘇昆山、台灣高雄的新產能,都將在明年下半年開出,而台郡看準 5G 通訊延伸出的車聯網、物聯網應用,透過 5G 高頻、高速連結,未來不僅手機、伺服器、基地台,甚至連家中的聯網電燈產品,都將有新的 5G 天線需求。