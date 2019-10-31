〈分析〉一文解析中國半導體材料供應鏈

半導體市場今年受到手機銷售量低迷，同時 5G 世代剛起步，產品需求並不明顯，使得市場預期今年全球半導體產值將衰退雙位數。

資料來源: Wind, 全球半導體產值及年增率

若以 2018 年半導體總產值 4687.78 億美元來看，其中，半導體設備產值達 645.3 億美元；半導體材料則為 519.4 億美元，約占整體產約 11%。至於，IC 方面，IC 設計總產值達 1139 億美元，IC 製造與封測的規模則為 2794 億美元。

以市場規模約 520 億美元的半導體材料來看，可分為晶圓製造材料和封裝材料兩大類別，前者產值 322 億美元，後者則為 197 億美元。

資料來源: wind

根據前瞻經濟學人資料顯示，晶圓製造材料主要包括矽晶圓及矽基材料、光罩材料、光阻劑及其配套試劑、CMP 拋光材料、電子特殊氣體、靶材及其它。其中矽晶圓及矽基材料產值比重最高達 31%，光罩材料和電子特殊氣體則各占 14%。

至於，封裝材料主要由封裝基板、陶瓷基板、晶片黏結材料、引線框架、包封材料和鍵合材料等組成，其中產值比重最高為封裝基板，高達 40%。

資料來源: 前瞻經濟學人, 鉅亨網製圖

資料來源: 前瞻經濟學人, 鉅亨網製圖

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