〈觀察〉有價開放企業專頻 滿足電信業與企業需求 有助大企業5G發展腳步

交通部今 (29) 日與五大電信商，初步達成 5G 專頻專網共識，擬「有價」開放企業專頻，過去台塑 (1301-TW)、日月光 (3711-TW) 等 20 家業者表態有專網需求，隨著政府規劃開放專頻專網，大型企業在數位化轉型上，將能掌握更多 5G 關鍵技術與資料。

過去企業使用網路，多仰賴電信商的網路資源與硬體系統，包含使用費、營運資料等，但對於大型製造業而言，透過 5G 進行智慧化升級是發展所需，但同時又不希望關鍵技術外流，據了解，台塑、日月光、三軍總醫院等逾 20 家企業，就向政府表達專網需求。

此舉與電信業者的利益相衝突，由於電信業的營運獲利來源，企業專網占有一定比例，因此若政府提供企業專網需求，除了建置成本與電信業者標得的起跑點不同，另外少了企業專網的營收，對電信業者營運也造成一定的壓力。

交通部最新拋出 5G 頻譜，將透過「有價」的方式讓產業申請，電信業與垂直場域的創新應用也將有獎勵機制，對大型垂直企業來說，關鍵的技術、資料可掌握在自深手上，電信業與中小型企業也可因此申請獎勵補助，而對電信業者而言，雖然少了企業專網的營業額，但企業必須有價取得，成本上未必相比電信業有優勢，也算是滿足各方需求的折衷方案。

亞太電 (3682-TW) 董事長呂芳銘日前便表態支持開放專頻專網，是五家電信商中唯一支持者的業者，事實上呂芳銘也身兼鴻海重要職位，從企業主的角度來看，支持有其道理；台灣電信產業發展協會副秘書長劉莉秋對此說，亞太電在會議中同意政府作法，亞太電除可取得頻譜外，也能讓鴻海針對垂直場域應用做規劃，對各方而言都是最好的選擇。