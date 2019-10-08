《韓聯社》週二 (8 日) 報導。南韓產業通商資源部表示，南韓貿易協會與南韓 ‧ 德國商工會議所，在今 (8) 日於首爾的 COEX 會展中心，共同召開了「南韓 - 德國 材料、零件、裝置及設備 技術合作研討會」。希望能夠藉此降低對日本材料、零件的依賴。

南韓與德國自 2014 年開始，就對中小企業間的共同研發提供支援。在產、學、研方面的共同研發計劃，也在去年成立營運。

在此類共同研發的持續擴張下，韓、德兩國決定到 2020 年時，要在材料、零件、裝置及設備的合作範疇擴張到 5 成以上。

此外，南韓 ‧ 德國技術合作支援中心也將在明年開幕，在有關南韓的材料、零件企業與德國企業、研究機構之間的技術合作，還有在德國當地的併購對象尋找，及南韓國內企業的替代進口對象的確保等，提供各種援助。

南韓強化與德國合作 盼降低對日本材料、零件依賴。(圖片：AFP)

未來在汽車、機器人，以及利用 IT 的智慧製造，還有材料、零件等，為促進融合與新產業範疇的合作，南韓將與 ISO 國際標準組織理事國的德國，共同在 11 月 28、29 兩日，在首爾召開「南韓 ‧ 德國標準合作會談」。

此外，在零件、材料相關方面的人員相互派遣，會議的共同召開，還有人的交流等，將更進一步的促進兩國間在材料、零件合作上的活化。

南韓產業通商資源部的成允模部長表示「被工業 4.0 所激發的未來新產業，沒有新材料、零件的支撐下是無法實現的」。並提到，「兩國間的合作是製造業的核心要項，必須更加集中在核心競爭力所在的材料及零件範疇」。

南韓貿易協會與南韓 ‧ 德國商公會議所，也在同日簽署了材料、零件、裝置及設備相關的合作強化 MOU。

南韓產業通商資源部也打算在 28 ~ 31 日召開的「材料、零件國際合作週」期間，與美國、法國、以色列等，進行技術交流研討會還有諮詢會議等。