美股盤後 — Fed三度降息 鮑爾一句話推助標普刷新高紀錄

週三 (30 日) 美國聯準會 (Fed) 一如預期在週三將聯邦基金利率下調 25 個基點至 1.5%-1.75% 的區間，為今年內第三度降息。

聯準會在其聲明中刪除一個關鍵措辭，即聯準會「將採取適當行動，維持經濟擴張」，主席鮑爾在會後記者會上表示：「當前的貨幣政策立場可能保持在適當的位置」，暗示年內沒有降息空間，符合市場預期，激勵標普再創盤中新高 3050.10，收盤再刷歷史新高紀錄。

週三 (30 日) 美股四大指數表現：

標普 500 指數上漲 9.88 點，或 0.33%，收 3046.77 點。

那斯達克指數上漲 27.12 點，或 0.33%，收 8303.97 點。

美股道瓊指數上漲 115.27 點，或 0.43%，收 27186.69 點。

費城半導體指數下跌 1.00 點，或 0.060%，收 1661.46 點。

標普 11 大板塊有 8 大板塊收漲，公用事業漲幅最大 (0.86%)、醫療保健 (0.78%) 與房地產 (0.62%) 板塊次之；能源板塊跌幅最高 (2.12%)，其次為金融 (0.14%) 與材料 (0.01%)。(圖片：Finviz)

受降息影響，美債殖利率下滑，金融股集體下跌。摩根士丹利 (MS-US) 下滑 0.47%；富國銀行 (WFC-US) 下滑 0.26%；摩根大通 (JPM-US) 下滑 0.57%。

尖牙股僅 Netflix 大漲，蘋果 (AAPL-US) 下滑 0.012%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.98%；Netflix (NFLX-US) 上漲 3.64%；臉書 (FB-US) 下跌 0.56%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.0032%。

盤後時段，蘋果公布 2019 會計年度 Q4 財報，受益於蘋果服務業務增長 18%，其營收為 640 億美元，每股純益為 3.03 美元，雙雙優於預期，促使蘋果盤後股價走高。

臉書與星巴克的最新財報表現亦勝預期，其盤後股價同步走高。

蘋果財報告捷，盤後股價走揚。

半導體類股逆勢收低。德州儀器 (TXN-US) 下跌 1.34%；萬機科技 (MKSI-US) 下跌 1.49%；賽靈思 (XLNX-US) 下跌 1.16%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 0.56%；美光 (MU-US) 下跌 0.48%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.85%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.59%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.44%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.28%。

焦點個股

奇異 (GE-US) 財報獲利優於預期，其現金流預期上調至 20 億美元，激勵其股價上漲 11.84% 至每股 10.11 美元。

特斯拉第三季美國銷售額年降 39%，中國區銷售額則激增 64%，其執行長馬斯克宣布，全自駕模式服務功能的「搶鮮體驗」售價將有所提高，要價 7000 美元，特斯拉 (TSLA-US) 週三股價下滑 0.38%。

關鍵數據

美國週三經濟數據亮眼，「小非農」10 月 ADP 就業數據，就業人數增長 12.5 萬人，高於市場預期的 12 萬人。

此外，美國商務部週三 (30 日) 亦公布數據，第三季 GDP 年增率達 1.9%，超過此前預期的 1.6%，不過受到貿易戰影響，在商業投資下滑衝擊之下，第三季 GDP 較上季放緩。

華爾街分析

週三聯準會主席鮑爾在記者會上表示：「只要最新經濟狀況大致與我們預期保持一致，我們認為當前貨幣政策立場就能保持適當位置。」

嘉信理財研究中心首席固定收益策略師 Kathy Jones 說：「聯準會對經濟的闡述比我想像的要強一些。勞力市場強勁、就業率穩健、家庭支出以穩固增長，這表明他們正強調目前一切都很好。」

與往常利率會議不同的是，鮑爾這次發言沒有讓市場感到意外震驚，這是一些市場專家所期望的。

貝萊德債券分析師 Rick Rieder 表示：「我認為他做得很好，全球的不確定性要求他降低利率，他說，這是一個利率政策的中期調整，他們正在做的是一個 75 個基點變動。現在他們向系統注入流動性，這減輕美元的壓力。」

Cherry Lane Investments 的合夥人 Rick Meckler：「市場希望看到經濟增長緩慢穩定的進展。那是 (鮑爾) 描繪的前景，聯準會今日的舉措沒有讓人感到恐慌，這對市場來說是令人鼓舞的。」

AmeriVet Securities 美國利率主管 Gregory Faranello 稱：「聯準會現已結束降息。鮑爾明確表示，他們需要對聯準會前景進行實質性的重新評估才會持續降息。若有必要，鮑爾確實為進一步寬鬆政策抱持開放態度，但他不得不提高降息門檻。」

儘管聯準會未來再度降息還有很長的一段路要走，但離升息亦差距甚遠。鮑爾表示，通膨要顯著上升，聯準會才會開始再次升息。他亦不忘重申，如果經濟前景發生重大變化，聯準會將有所因應。

Glenmede 投資策略主管 Michael Reynolds 稱：「通膨預期有下降趨勢，今年大部分時間通膨率均未接近 2%，如果這是目前升息的轉捩點，市場將會非常高興。看來我們得平靜好一陣子。」