降息預期逼近百分百 富國料FOMC會議結束後美股將「利多出盡」

美股今日漲跌是「成也鮑爾，敗也鮑爾」？

富國證券週三 (30 日) 發布一份報告預測，他們不會意外「週三 FOMC 會議結束後，市場將出現拋售潮」，部分的原因是聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 的失言風波。

富國證券 (Wells Fargo Securities) 股票策略主管 Christopher Harvey 在週三 (30 日) 於一份報告中表示：「如果在 FOMC 會議結束後市場出現拋售潮，我們不會感到意外，一部分的原因是，我們認為鮑爾 (聯準會) 主席可能早該在新聞發布會上失言了。」

根據 CME Group 的 FedWatch Tool 最新數據顯示，華爾街預期聯準會將在今日宣布年內第三度降息，預期降息一碼的機率接近百分百 (高達 98.5%)。

華爾街預期聯準會將在今日宣布年內第三度降息，降息機率逼近百分百 (圖片：CME)

Christopher Harvey 表示：「最近幾次我們聽到鮑爾的談話，我們清楚地感覺到，他想要傳達的資訊並非總是被市場接受。」

而事實上，在過去的一年裡，鮑爾一些錯誤的表述真實地攪亂金融市場。

鮑爾去年底形容縮表處「自動駕駛」狀態，意即依每個月 500 億美元的進度穩定進行，然而今年 8 月初，聯準會宣布提前結束縮表，鮑爾還在今年初的美國商業經濟協會 (NABE) 的演說中公開表示，聯準會不久後將再次開始擴大其資產負債表。

7 月底記者會中，鮑爾出於對全球經濟放緩、美中關稅和溫和通膨的擔憂，將降息描述為利率政策的「中期調整」，這種「保險式降息」的描述不是市場所期待的連續降息行動，曾一度激怒華爾街部分人士。

聯準會主席鮑爾將在美國東部時間週三晚間 2:30 (台北時間週四凌晨 2:30) 舉行記者會。Bleakley Advisory Group 首席投資長 Peter Boockvar：「我認為，在鮑爾有保險式降息兩或三次後。這是 (年內) 第三次，接著他會靜待 (不再降息)。」

無論聯準會如何表述其聲明，鮑爾的溝通工作將變得更加困難。目前華爾街存在如此廣泛的分歧，一些聯準會觀察人士預計今年或明年不會再降息，還有一些人認為經濟衰退即將來臨，聯準會最終將恢復零利率政策。

NatAlliance Securities 分析師 Andrew Brenner 表示：「今天的問題是，當鮑爾真的不想在短期未來再次走向寬鬆時，鮑爾是否有能力闡述一個中立的聯準會立場？」

Christopher Harvey 提到：「提到鮑爾的發言，我們認為差不多的情況將重現。因為很明顯的，每次新聞發布會上，鮑爾主席都會持有截然不同的觀點。我們等著瞧。」

BMO Capital Markets 的策略師 Jon Hill 表示：.「鮑爾處於一個非常艱難的位置，今年 6 月，他們刪除耐心一詞，並在下次會議上進行降息。若有必要，聯準會不想做的就是事先承諾不再降息。」

Jon Hill 認為：.「聯準會希望保持耐心，但在必要時採取適當行動。這是兩者的結合。他們並不是說要維持利率不變，也不是試圖引導市場，若 12 月經濟數據表現不佳時仍預期聯準會不會降息。這絕對是一個溝通上的挑戰。」