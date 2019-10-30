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降息預期逼近百分百 富國料FOMC會議結束後美股將「利多出盡」

富國料FOMC會議結束後美股將「利多出盡」 (圖片：AFP)
富國料FOMC會議結束後美股將「利多出盡」 (圖片：AFP)

美股今日漲跌是「成也鮑爾，敗也鮑爾」？

富國證券週三 (30 日) 發布一份報告預測，他們不會意外「週三 FOMC 會議結束後，市場將出現拋售潮」，部分的原因是聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 的失言風波。

富國證券 (Wells Fargo Securities) 股票策略主管 Christopher Harvey 在週三 (30 日) 於一份報告中表示：「如果在 FOMC 會議結束後市場出現拋售潮，我們不會感到意外，一部分的原因是，我們認為鮑爾 (聯準會) 主席可能早該在新聞發布會上失言了。」

根據 CME Group 的 FedWatch Tool 最新數據顯示，華爾街預期聯準會將在今日宣布年內第三度降息，預期降息一碼的機率接近百分百 (高達 98.5%)。

華爾街預期聯準會將在今日宣布年內第三度降息，降息機率逼近百分百 (圖片：CME)
華爾街預期聯準會將在今日宣布年內第三度降息，降息機率逼近百分百 (圖片：CME)

Christopher Harvey 表示：「最近幾次我們聽到鮑爾的談話，我們清楚地感覺到，他想要傳達的資訊並非總是被市場接受。」

而事實上，在過去的一年裡，鮑爾一些錯誤的表述真實地攪亂金融市場。

鮑爾去年底形容縮表處「自動駕駛」狀態，意即依每個月 500 億美元的進度穩定進行，然而今年 8 月初，聯準會宣布提前結束縮表，鮑爾還在今年初的美國商業經濟協會 (NABE) 的演說中公開表示，聯準會不久後將再次開始擴大其資產負債表。

7 月底記者會中，鮑爾出於對全球經濟放緩、美中關稅和溫和通膨的擔憂，將降息描述為利率政策的「中期調整」，這種「保險式降息」的描述不是市場所期待的連續降息行動，曾一度激怒華爾街部分人士。

聯準會主席鮑爾將在美國東部時間週三晚間 2:30 (台北時間週四凌晨 2:30) 舉行記者會。Bleakley Advisory Group 首席投資長 Peter Boockvar：「我認為，在鮑爾有保險式降息兩或三次後。這是 (年內) 第三次，接著他會靜待 (不再降息)。」

無論聯準會如何表述其聲明，鮑爾的溝通工作將變得更加困難。目前華爾街存在如此廣泛的分歧，一些聯準會觀察人士預計今年或明年不會再降息，還有一些人認為經濟衰退即將來臨，聯準會最終將恢復零利率政策。

NatAlliance Securities 分析師 Andrew Brenner 表示：「今天的問題是，當鮑爾真的不想在短期未來再次走向寬鬆時，鮑爾是否有能力闡述一個中立的聯準會立場？」

Christopher Harvey 提到：「提到鮑爾的發言，我們認為差不多的情況將重現。因為很明顯的，每次新聞發布會上，鮑爾主席都會持有截然不同的觀點。我們等著瞧。」

BMO Capital Markets 的策略師 Jon Hill 表示：.「鮑爾處於一個非常艱難的位置，今年 6 月，他們刪除耐心一詞，並在下次會議上進行降息。若有必要，聯準會不想做的就是事先承諾不再降息。」

Jon Hill 認為：.「聯準會希望保持耐心，但在必要時採取適當行動。這是兩者的結合。他們並不是說要維持利率不變，也不是試圖引導市場，若 12 月經濟數據表現不佳時仍預期聯準會不會降息。這絕對是一個溝通上的挑戰。」

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