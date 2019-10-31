Fed利率聲明全文：美國經濟溫和擴張 惟企業投資、出口仍疲軟

以下是聯準會十月份的利率聲明全文：

自聯邦公開市場委員會 (FOMC) 9 月份會議以來所收到的資訊顯示，當前美國勞動力市場仍然強勁，經濟活動正以溫和的速度成長，近幾個月平均就業成長穩健，失業率保持低位，但儘管家庭支出一直以強勁的速度成長，可是企業固定投資和出口卻依然疲軟。以 12 個月期為基礎來看，整體通膨率和核心通膨率仍低於 2%。基於市場的通膨補償指標仍落在低檔，而基於調查的較長期通膨預期指標，則幾乎沒有變化。

為履行法定職責，即委員會需促進充分就業和物價穩定，故鑒於全球形勢發展對經濟前景的影響以及低迷的通膨壓力，委員會決定將聯邦基金利率的目標範圍下調至 1.5%-1.75%，這一行動支持了委員會以下觀點，即美國經濟活動持續擴張、勞動力市場強勁、通膨正接近委員會設定的對稱性 2% 目標是預期最可能的結果，但前景不確定性仍然存在。委員會將繼續關注未來的經濟數據以評估對經濟前景之影響，委員會並會倚賴經濟數據，來思考未來聯邦基金利率目標範圍之路徑。

在決定未來聯邦基金利率目標區間調整的時機和幅度時，委員會將評估當下以及預期的經濟前景，並考量充分就業目標和對稱性 2% 通膨目標的對比情況。這方面的評估將納入一系列訊息來作考慮，包括衡量勞動力市場狀況的指標，通膨壓力與通膨預期指標，以及金融和國際動態等相關數據。

本次利率會議中，投票贊成降息一碼有 FOMC 主席鮑爾 (Jerome Powell)、副主席威廉斯 (John Williams)，其餘票委則包括鮑曼 (Michelle Bowman)、布蘭納德 (Lael Brainard)、克里拉達 (Richard Clarida)、伊凡斯 (Charles Evans)、奎爾斯 (Randal Quarles) 以及布拉德 (James Bullard)；投票反對降息一碼的則有喬治 (Esther George) 與羅森格倫 (Eric Rosengren)。