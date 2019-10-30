距300元僅一步之遙 台積電股價、市值再寫新猷

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 與格芯專利爭訟落幕，近 2 日股價持續走高，今 (30) 日股價雖一路處於盤下，惟午盤後翻紅，終場收在最高點 299.5 元，距離 300 元大關僅一步之遙，股價、市值雙雙再寫新猷，市值攀升至逾 7.76 兆元。

台積電昨 (29) 日宣布，與格芯共同撤銷雙方間、及與其客戶相關的所有法律訴訟，2 家公司將就其現有及未來 10 年將申請的半導體技術專利，達成全球專利交互授權協議，在專利訴訟不確定性因素平息下，激勵近期股價走揚。

台積電第 4 季營收估達 102 至 103 億美元，季增約 8.5-9.6%，中位數為 9 %，毛利率估 48-50%，營益率 37-39%，雙率均較第 3 季成長，受惠 7 奈米製程順利推進，雙率第 4 季穩朝長期目標毛利率 50%、營益率 39% 邁進。

從各應用平台來看，總裁魏哲家指出，第 4 季各平台都會成長，手機動能將會最強勁，高速運算受惠 GPU、虛擬貨幣等需求推升，營收也可望大幅成長，汽車電子也將維持成長，惟物聯網第 3 季營收已季增 35%，基期高，估第 4 季營收將會下降。

以台積電公布的第 4 季財測數字推算，若以 1 美元兌換新台幣 30.6 元計算，台積電全年新台幣營收估可將年增 3.2-3.5%，達到 1 兆 648 億元至 678 億元，符合先前預期成長 0-5%，惟整體晶圓代工產值估年減 1-3％。

台積電也宣布上調今年資本支出至 140 至 150 億美元，增加高達 40 億美元，增幅高達 4 成，除超過外資預期，也創台積電資本支出新高紀錄，明年預期也將維持今年高峰。

此外，台積電將於周六 (11 月 2 日) 舉行運動會，今年創辦人張忠謀將協同夫人張淑芬，在退休後首度回台積電參加運動會，格外受矚；而董事長劉德音繼去年喊話營收、獲利朝接近 1 成的目標邁進後，今年對員工的精神喊話，是否有不同目標與期許，也將受市場關注。