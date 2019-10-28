〈中火遭重罰〉台電：其餘機組尚未收到檢測結果 不排除提行政救濟

台中市政府針對中火硼超標問題開罰 6000 萬元，台電今 (28) 日回應，中火 5 至 8 號機遭裁罰 2000 萬元，尊重市府裁罰權，但對於其餘機組尚未正式收到檢測結果，中市府就逕行宣布裁罰 4000 萬元，感到不解，強調新建改善工程正加緊趕工，後續接到裁罰通知後，不排除將提起行政救濟。

台電表示，台中市政府尚未針對第 5 至 8 號機放流水超標作出裁罰前，於 10 月 24 日再度進廠針對第 1 至 4 號機與第 9、第 10 號機抽檢放流水，並於今日針對兩處放流水裁罰 4000 萬元，台電強調，中火尚未正式收到檢測結果，對於中市府沒有給予陳述意見機會，表達遺憾，後續將於收到裁罰通知後，討論是否提起行政救濟。

在新建改善工程方面，台電表示，今年 9 月底已完成第一階段硝酸鹽氮改善工程，第二階段硼及其他重金屬的改善工程，目前正趕工中，預計 12 月可開始試運轉，完工後放流水即可達標，在新廢水處理廠完工前，中火短期內將透過減產方式減少廢水產生，而新建廢水處理場的水污染防治措施變更預定在 10 月底提出申請。

針對中市府 9 月 19 日抽檢中火 5 至 8 號機放流水硼超標，台電表示，已採取 3 項改善措施，第 1，加速執行興建中的新廢水處理場，第 2，第 5 至 8 號機自主減產 50%，第 3，其他機組放流水目前暫不排放，但因涉及全廠製程調整及機組調度的問題，尚在研議可否持續辦理。