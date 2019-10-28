土銀現增進度牛步 靠盈餘轉增資最快要2025年才能到海外拓點

土地銀行因資本適足率偏低，導致海外拓點卡關，外界關切若以現行盈餘轉增資方式充實資本，土銀何時才能符合標準赴海外申設分行，董事長黃伯川表示，單靠盈餘轉增資，最快要 2025 年才能到海外拓點。

根據金管會規定，銀行想到國外申設據點，包括普通股權益至少要達 9%、第一類資本適足率 10.5%、資本適足率 12.5%，其中普通股屬於「純股本」，也就是大股東必須掏錢增資，無法透過發債或發行特別股方式籌資。

土銀前董座凌忠嫄今年 4 月交接時也公開向財政部爭取，希望行政院與財政部能支持土銀辦理現金增資，避免業務擴充受限，外界關切，身為土銀唯一大股東的財政部是否支持土銀現金增資，財政部長蘇建榮坦言，土銀增資有預算上的問題，目前只能透過盈餘不繳庫的方式，讓土銀充實資本。

立法院財委會今 (28) 日審查「土銀及財政部印刷廠 109 年業務計畫及營業預算」，邀請財政部與土銀相關部會列席報告與備詢。

財長蘇建榮日前出席新南向論壇時，公開表示力挺輸出入銀行增資更替輸銀向行政院喊話，盼政院能繼續支持輸銀增資，國民黨立委林德福對此質疑，同樣是國營金融機構，財政部支持輸銀增資，但土銀卻卡關，質疑財政部對土銀、輸銀大小眼。

蘇建榮表示，土銀是不動產專業銀行，輸銀則是提供企業出口貸款保證、輸出保險兩者定位並不相同，澄清財政部並非不支持土銀增資。

蘇建榮指出，土銀增資主要有三種方式，包括發行次順位債、現金增資或盈餘轉增資，但發債成本過高，要編列預算由國庫撥補又有預算吃緊的問題，因此財政部目前仍允許土銀盈餘不繳庫，以盈餘轉增資的方式充實資本，這是財政部支持土銀增資的方式。

民進黨立委吳秉叡則質疑，土銀靠盈餘轉增資，其資本適足率要何時才能達到金管會標準到海外申設分行？土銀董事長黃伯川說，土銀要到海外申設分行，必須增資 260 億元，如果靠盈餘轉增資，預估要 2025 年才能達到海外設點的資本適足率要求。